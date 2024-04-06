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ВС России поразили склад с боеприпасами в Харькове, сообщило подполье
ВС России поразили склад с боеприпасами в Харькове, сообщило подполье - 06.04.2024, ПРАЙМ
ВС России поразили склад с боеприпасами в Харькове, сообщило подполье
ВС России поразили в Харькове склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, получив информацию от своих коллег. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T05:50+0300
2024-04-06T05:50+0300
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ДОНЕЦК 6 апр - ПРАЙМ. ВС России поразили в Харькове склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, получив информацию от своих коллег. Украинские СМИ сообщали о произошедших в Харькове нескольких взрывах в ночь на субботу, 6 апреля. По словам собеседника, ночью по военным объектам Харькова нанесли серию ударов. Один из них привел к мощной детонации, "которую более часа слушала половина Харькова".Он уточнил, что местные власти попытались выдать этот прилет за "атаку по супермаркетам".По словам Лебедева, удару подвергся склад с боеприпасами в поле. Он добавил, что в этом районе Харькова располагаются несколько супермаркетов: "Эпицентр", "Метро", "Караван" и "Сити-молл". При этом ни один из них не работал с февраля 2022 года.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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харьков
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ
ВС России поразили склад с боеприпасами в Харькове, сообщило подполье
Подполье сообщило о нанесении российскими ВС удара по складу с боеприпасами в Харькове
ДОНЕЦК 6 апр - ПРАЙМ. ВС России поразили в Харькове склад с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, получив информацию от своих коллег.
Украинские СМИ сообщали о произошедших в Харькове нескольких взрывах в ночь на субботу, 6 апреля.
По словам собеседника, ночью по военным объектам Харькова нанесли серию ударов. Один из них привел к мощной детонации, "которую более часа слушала половина Харькова".
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Он уточнил, что местные власти попытались выдать этот прилет за "атаку по супермаркетам".
По словам Лебедева, удару подвергся склад с боеприпасами в поле. Он добавил, что в этом районе Харькова располагаются несколько супермаркетов: "Эпицентр", "Метро", "Караван" и "Сити-молл". При этом ни один из них не работал с февраля 2022 года.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.