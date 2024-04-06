https://1prime.ru/20240406/nato-847132306.html

"Мы так не договаривались". В Киеве возмутились коварным планом НАТО

"Мы так не договаривались". В Киеве возмутились коварным планом НАТО - 06.04.2024, ПРАЙМ

"Мы так не договаривались". В Киеве возмутились коварным планом НАТО

Стали известны истинные цели НАТО в отношении Украины, о которых "проболтался" генсек альянса Йенс Столтенберг, рассказал в интервью Youtube-каналу "Вышка"... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T09:19+0300

2024-04-06T09:19+0300

2024-04-06T09:43+0300

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Стали известны истинные цели НАТО в отношении Украины, о которых "проболтался" генсек альянса Йенс Столтенберг, рассказал в интервью Youtube-каналу "Вышка" украинский политолог Вадим Карасев.Ранее генеральный секретарь блока отметил, что военный конфликт на Украине отвечает интересам НАТО по обеспечения собственной безопасности. "Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!" — посетовал Карасев.Он также добавил, что в Киеве надеялись на полноценное членство в НАТО, что могло бы обеспечить украинцам безопасность и давать "надежные" гарантии. Однако, как отмечает Карасев, Украина обманулась в своих ожиданиях, так как выяснилось, что это она должна защищать альянс жизнями своих военных, а не он ее.В этой связи Карасев подчеркнул, что Столтенберг фактически "выболтал" реальную цель НАТО по отношению к Украине.

https://1prime.ru/20240405/ukraina-847128413.html

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украина, нато, йенс столтенберг, запад, сво