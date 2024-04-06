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Нефть устремилась к "сотне": берегите капиталы

Нефть устремилась к "сотне": берегите капиталы - 06.04.2024, ПРАЙМ

Нефть устремилась к "сотне": берегите капиталы

Нефтяной рынок идет вверх и делает это уверенно и последовательно. Баррель нефти сорта Brent вырос до максимумов с октября 2023 года и, возможно, рост будет... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T08:08+0300

2024-04-06T08:08+0300

2024-04-06T08:08+0300

мнения аналитиков

нефть

активы

капитал

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Нефтяной рынок идет вверх и делает это уверенно и последовательно. Баррель нефти сорта Brent вырос до максимумов с октября 2023 года и, возможно, рост будет продолжен.Нефть растет как на геополитическом факторе (Ближний Восток, например), так и на макроэкономике – ожидание снижения ставки ФРС и относительно сильных данных по экономике Китая. Позитив пришел и из США: согласно статистике Минэнерго, запасы нефти в стране за неделю выросли на 3,21 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 0,30 миллиона баррелей.На этой неделе баррель нефти Brent уже вырос в цене до $90, и это не предел. Для этого складываются определенные условия. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ на этой неделе завершилось без рекомендаций. Это значит, что квоты на производство нефти для основных стран-участниц сохраняются без изменений, что не было сюрпризом – при текущих ценах дополнительных решений не нужно.Ближайшее заседание JMMC состоится теперь 1 июня. Но вряд ли следует ждать изменений. Глобальный рынок нефти выглядит сбалансированным, если оценивать его исходя из параметров спроса и предложения. Локальная напряженность на Ближнем Востоке стала деталью повседневности: транспортные компании строят маршруты поставок в обход Красного моря, что сказывается на ценах энергоносителей, а рынки капитала закладывают в стоимость нефти риск недопоставок сырья из региона.Что касается спроса на нефть, то здесь стоит отметить роль Китая. Данные по деловой активности в экономике страны выглядят положительными. Китай считается крупнейшим мировым импортером нефти, поэтому любая благоприятная статистика с этой стороны традиционно поддерживает нефтяные котировки.Рост цен на нефть будет способствовать удорожанию бензина там, где эти аспекты связаны между собой. Например, в США стоимость топлива в значительной степени определяется нефтяными котировками. Иногда властям даже приходится "выбрасывать" на рынок запасы из стратегических резервов, чтобы снизить цены на заправках. Не исключено, что администрации Джо Байдена перед выборами снова придется сделать что-то подобное.Достигнет ли Brent $100 до конца года - открытый вопрос. Ответ на него будет зависеть от множества параметров: от положения дел на Ближнем Востоке до темпов восстановления экономик мира и риторики ФРС. Однако сегодня этот вариант выглядит вполне реалистичным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Дмитрий Скрябин

Дмитрий Скрябин

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин

мнения аналитиков, нефть, активы, капитал, опек