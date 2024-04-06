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Польскую авиацию подняли в небо из-за действий российских ВКС - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Польскую авиацию подняли в небо из-за действий российских ВКС
Польскую авиацию подняли в небо из-за действий российских ВКС - 06.04.2024, ПРАЙМ
Польскую авиацию подняли в небо из-за действий российских ВКС
Из-за интенсивных действий российских ВКС по поражению объектов в западной части Украины польская авиация и авиация союзников поднята в небо, сообщает в соцсети | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T07:06+0300
2024-04-06T07:06+0300
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Из-за интенсивных действий российских ВКС по поражению объектов в западной части Украины польская авиация и авиация союзников поднята в небо, сообщает в соцсети X оперативное командование польских ВС."В воздушном пространстве действуют самолеты Польши и союзников, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, этой ночью наблюдается "интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины"Подчеркивается, что действуют все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.Минувшей ночью воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Первоначально тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В 04.47 тревога распространилась на оставшиеся области на западе страны.Удары по инфраструктуре Украины Россия начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Ударам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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польша, украина, россия
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ
07:06 06.04.2024
 
Польскую авиацию подняли в небо из-за действий российских ВКС

ВС Польши заявили, что из-за действий России на Украине подняли в небо авиацию

© Public DomaiinПольские военные, Сквежина
Польские военные, Сквежина
© Public Domaiin
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Из-за интенсивных действий российских ВКС по поражению объектов в западной части Украины польская авиация и авиация союзников поднята в небо, сообщает в соцсети X оперативное командование польских ВС.
"В воздушном пространстве действуют самолеты Польши и союзников, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении.
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Как отмечается, этой ночью наблюдается "интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины"
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Подчеркивается, что действуют все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.
Минувшей ночью воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Первоначально тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В 04.47 тревога распространилась на оставшиеся области на западе страны.
Удары по инфраструктуре Украины Россия начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Ударам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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