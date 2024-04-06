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Особое партнерство. Пушков отметил важность сближения России и Китая
Особое партнерство. Пушков отметил важность сближения России и Китая - 06.04.2024, ПРАЙМ
Особое партнерство. Пушков отметил важность сближения России и Китая
В условиях давления со стороны США Китаю важно сохранить отношения особого партнерства с Россией, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T06:53+0300
2024-04-06T06:53+0300
2024-04-06T06:57+0300
россия
китай
алексей пушков
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В условиях давления со стороны США Китаю важно сохранить отношения особого партнерства с Россией, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он прокомментировал заявления госсекретаря Энтони Блинкена об "углубляющейся поддержке России со стороны Китая" и усомнился, что исходящие из Вашингтона предупреждения повлияют на политику Пекина.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Блинкен в ходе встреч с представителями ЕС и НАТО на этой неделе предупредил их, что Китай оказывает российской военной промышленности помощь "в тревожащих масштабах" и предоставляет "инструменты, материалы и техническую экспертизу"."США проводят линию на сокращение связей с Китаем, на замедление его экономического и, главное, технологического роста. В итоге они добьются разве что отсрочки, а Китай найдет собственные решения, в которых ему отказывают США", — объяснил сенатор.Со своей стороны, Пекин сокращает свои вклады в американские госооблигации - с 1.2 триллиона долларов они снизились до 797,8 миллиарда долларов, напомнил Пушков.Также, как отметил сенатор, снижается и объем торговли с США — в 2023 году он сократился сразу на 12.2% и составил чуть более 607 миллиардов долларов. "Впечатляющая цифра, но показательно, что рост товарооборота прекратился и пошел на спад. Постепенно набирает темп то, что можно определить как "деконструкция"(deconstruction) отношений между Пекином и Вашингтоном", — указал Пушков."В этих условиях Китаю тем более важно сохранить отношения особого партнерства с Россией", — сделал вывод сенатор.
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россия, китай, алексей пушков
РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Пушков
Особое партнерство. Пушков отметил важность сближения России и Китая
Пушков: Китаю при давлении США важно сохранить особое партнерство с Россией
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В условиях давления со стороны США Китаю важно сохранить отношения особого партнерства с Россией, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал заявления госсекретаря Энтони Блинкена об "углубляющейся поддержке России со стороны Китая" и усомнился, что исходящие из Вашингтона предупреждения повлияют на политику Пекина.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Блинкен в ходе встреч с представителями ЕС и НАТО на этой неделе предупредил их, что Китай оказывает российской военной промышленности помощь "в тревожащих масштабах" и предоставляет "инструменты, материалы и техническую экспертизу".
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"США проводят линию на сокращение связей с Китаем, на замедление его экономического и, главное, технологического роста. В итоге они добьются разве что отсрочки, а Китай найдет собственные решения, в которых ему отказывают США", — объяснил сенатор.
Со своей стороны, Пекин сокращает свои вклады в американские госооблигации - с 1.2 триллиона долларов они снизились до 797,8 миллиарда долларов, напомнил Пушков.
Также, как отметил сенатор, снижается и объем торговли с США — в 2023 году он сократился сразу на 12.2% и составил чуть более 607 миллиардов долларов. "Впечатляющая цифра, но показательно, что рост товарооборота прекратился и пошел на спад. Постепенно набирает темп то, что можно определить как "деконструкция"
(deconstruction) отношений между Пекином и Вашингтоном", — указал Пушков.
"В этих условиях Китаю тем более важно сохранить отношения особого партнерства с Россией", — сделал вывод сенатор.