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Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО - 06.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240406/trudovoy-kodeks-847139255.html
Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО
Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО - 06.04.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять вдов погибших участников специальной военной операции в течение года с момента... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T15:10+0300
2024-04-06T15:10+0300
экономика
россия
закон
трудовой кодекс
трудовой договор
сво
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять вдов погибших участников специальной военной операции в течение года с момента гибели мужа. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Поправкой вносятся изменения в главу 41 Трудового кодекса РФ, дополняя ее статьей 264. Согласно закону, работодатель по своей инициативе не сможет расторгнуть трудовой договор с супругом/супругой погибшего ветерана боевых действий в течение одного года. Исключение составляет факт повторного вступления в брак или неоднократные грубые нарушения трудовой дисциплины, сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Необходимо гарантировать защиту прав вдов бойцов, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет России. Володин пояснил, что прежде запрет на увольнение действовал в отношении женщин с детьми в возрасте до 3 лет, тех, кто воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей, пояснял Володин.
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россия, закон, трудовой кодекс, трудовой договор, сво, участники сво
Экономика, РОССИЯ, закон, трудовой кодекс, трудовой договор, СВО, участники СВО
15:10 06.04.2024
 
Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО

Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Работа форума
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателю увольнять вдов погибших участников специальной военной операции в течение года с момента гибели мужа.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Поправкой вносятся изменения в главу 41 Трудового кодекса РФ, дополняя ее статьей 264.
Согласно закону, работодатель по своей инициативе не сможет расторгнуть трудовой договор с супругом/супругой погибшего ветерана боевых действий в течение одного года. Исключение составляет факт повторного вступления в брак или неоднократные грубые нарушения трудовой дисциплины, сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Он также отметил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Необходимо гарантировать защиту прав вдов бойцов, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет России.
Володин пояснил, что прежде запрет на увольнение действовал в отношении женщин с детьми в возрасте до 3 лет, тех, кто воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей, пояснял Володин.
 
ЭкономикаРОССИЯзаконтрудовой кодекструдовой договорСВОучастники СВО
 
 
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