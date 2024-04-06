https://1prime.ru/20240406/ukraina-847131540.html

Эксперт предсказал статус Украины после окончания СВО

Эксперт предсказал статус Украины после окончания СВО - 06.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт предсказал статус Украины после окончания СВО

После конца российской специальной военной операции Украину ждет судьба послевоенной Германии, поделился своим мнением председатель Крымской межнациональной... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T08:39+0300

2024-04-06T08:39+0300

2024-04-06T08:46+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - ПРАЙМ. После конца российской специальной военной операции Украину ждет судьба послевоенной Германии, поделился своим мнением председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины, в том числе обсуждаемые содержание и условия возможных переговоров, говорят о том, что она после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии", - рассказал эксперт РИА Новости.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСмирнов также уточнил, что основными факторами, которые и определят будущий статус Украины, станут разделения государства, утрата им своих территорий, а также появление буферных зон и установление протектората. По его словам, в частности предметом будущих переговоров о судьбе Украины станет судьба ее войска и природных ресурсов. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский впервые представил свою так называемую "формулу мира". В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.

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россия, украина, сво