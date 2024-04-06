Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предсказал статус Украины после окончания СВО - 06.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240406/ukraina-847131540.html
Эксперт предсказал статус Украины после окончания СВО
Эксперт предсказал статус Украины после окончания СВО - 06.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт предсказал статус Украины после окончания СВО
После конца российской специальной военной операции Украину ждет судьба послевоенной Германии, поделился своим мнением председатель Крымской межнациональной... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T08:39+0300
2024-04-06T08:46+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - ПРАЙМ. После конца российской специальной военной операции Украину ждет судьба послевоенной Германии, поделился своим мнением председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины, в том числе обсуждаемые содержание и условия возможных переговоров, говорят о том, что она после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии", - рассказал эксперт РИА Новости.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСмирнов также уточнил, что основными факторами, которые и определят будущий статус Украины, станут разделения государства, утрата им своих территорий, а также появление буферных зон и установление протектората. По его словам, в частности предметом будущих переговоров о судьбе Украины станет судьба ее войска и природных ресурсов. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский впервые представил свою так называемую "формулу мира". В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
https://1prime.ru/20240406/shmygal--847130029.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
08:39 06.04.2024 (обновлено: 08:46 06.04.2024)
 
Эксперт предсказал статус Украины после окончания СВО

Эксперт Смирнов: Украину ждет судьба послевоенной Германии

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - ПРАЙМ. После конца российской специальной военной операции Украину ждет судьба послевоенной Германии, поделился своим мнением председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины, в том числе обсуждаемые содержание и условия возможных переговоров, говорят о том, что она после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии", - рассказал эксперт РИА Новости.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Смирнов также уточнил, что основными факторами, которые и определят будущий статус Украины, станут разделения государства, утрата им своих территорий, а также появление буферных зон и установление протектората. По его словам, в частности предметом будущих переговоров о судьбе Украины станет судьба ее войска и природных ресурсов.
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии
06:29
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский впервые представил свою так называемую "формулу мира". В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала