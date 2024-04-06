https://1prime.ru/20240406/vampir-847133676.html
Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир"
Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир" - 06.04.2024, ПРАЙМ
Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир"
Над Белгородской областью комплексами противовоздушной обороны сбиты десять снарядов украинской РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны России. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T10:44+0300
2024-04-06T10:44+0300
2024-04-06T10:44+0300
спецоперация на украине
белгород
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862204_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_02f733b70476a3b9d9a519a3fe23238d.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Над Белгородской областью комплексами противовоздушной обороны сбиты десять снарядов украинской РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны России."Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре в ходе воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике."В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Он добавил, что, по предварительной информации, посечено три автомобиля.Губернатор также сообщил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. Кроме того, в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
https://1prime.ru/20240401/agrarii-846915831.html
белгород
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862204_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4958c667979eb68b46ccdc5d7ad6ab73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область
Спецоперация на Украине, БЕЛГОРОД, Белгородская область
Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир"
Минобороны: ПВО над Белгородской областью сбили десять снарядов РСЗО "Вампир"
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Над Белгородской областью комплексами противовоздушной обороны сбиты десять снарядов украинской РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны России.
"Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре в ходе воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике.
Власти выделили средства пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям
"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительной информации, посечено три автомобиля.
Губернатор также сообщил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. Кроме того, в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.