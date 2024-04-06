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Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир" - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир"
Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир" - 06.04.2024, ПРАЙМ
Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир"
Над Белгородской областью комплексами противовоздушной обороны сбиты десять снарядов украинской РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны России. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T10:44+0300
2024-04-06T10:44+0300
спецоперация на украине
белгород
белгородская область
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Над Белгородской областью комплексами противовоздушной обороны сбиты десять снарядов украинской РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны России."Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре в ходе воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике."В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Он добавил, что, по предварительной информации, посечено три автомобиля.Губернатор также сообщил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. Кроме того, в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
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белгород, белгородская область
Спецоперация на Украине, БЕЛГОРОД, Белгородская область
10:44 06.04.2024
 
Над Белгородской областью сбиты десять снарядов "Вампир"

Минобороны: ПВО над Белгородской областью сбили десять снарядов РСЗО "Вампир"

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Над Белгородской областью комплексами противовоздушной обороны сбиты десять снарядов украинской РСЗО "Вампир", сообщили в Минобороны России.
"Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре в ходе воздушной атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, выбиты окна в детской поликлинике.
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"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительной информации, посечено три автомобиля.
Губернатор также сообщил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. Кроме того, в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в двадцать одной квартире.
 
Спецоперация на УкраинеБЕЛГОРОДБелгородская область
 
 
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