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Поведение Клинтон в телеэфире возмутило американцев - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Поведение Клинтон в телеэфире возмутило американцев
Поведение Клинтон в телеэфире возмутило американцев - 07.04.2024, ПРАЙМ
Поведение Клинтон в телеэфире возмутило американцев
Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в телеэфире, защищая позиции своего однопартийца действующего президента Джо Байдена, допустила резкое... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:42+0300
2024-04-07T09:42+0300
сша
джо байден
дональд трамп
хиллари клинтон
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в телеэфире, защищая позиции своего однопартийца действующего президента Джо Байдена, допустила резкое заявление, вызвавшее осуждение в американских СМИ.В эфире передачи Tonight Show ее ведущий Джимми Фэллон попросил Клинтон обратиться к разочарованным американским избирателям, не желающим опять делать выбор между надоевшими Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов", — подчеркнула бывший госсекретарь.По мнению Клинтон, нынешний 81-летний хозяин Белого дома, несмотря на преклонный возраст, остается "эффективным и сострадательным", тогда как 77-летний Трамп не только слишком стар, но и обвиняется во многих преступлениях.Грубое поведение Клинтон в эфире осудили несколько СМИ, указав на то, что подобные высказывания вредят рейтингу действующего президента.По мнению Hill, слова экс-госсекретаря могут серьезно ударить по позициям главы Белого дома. Эксперты полагают, что менторский тон Клинтон только оттолкнет молодых избирателей от демократов.Канал MSNBC считает, что Клинтон не хватает эмпатии и желания понять, почему избиратели недовольны. Предложение "переступить через себя", которое она озвучила, можно охарактеризовать как почти что презрительное, отмечает СМИ."Я не уверен, что это самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена", — подчеркнул партийный политтехнолог Марк Лонгабаух.Выборы президента пройдут осенью этого года. Основными претендентами будут ныне действующий глава государства демократ Джо Байден и его предшественник республиканец Дональд Трамп, который ранее победил Хиллари Клинтон, баллотировавшуюся от демократов.
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сша, джо байден, дональд трамп, хиллари клинтон
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
09:42 07.04.2024
 
Поведение Клинтон в телеэфире возмутило американцев

Клинтон жестко призвала американцев "переступить через себя" и поддержать Байдена

#Хиллари Клинтон
#Хиллари Клинтон
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в телеэфире, защищая позиции своего однопартийца действующего президента Джо Байдена, допустила резкое заявление, вызвавшее осуждение в американских СМИ.
В эфире передачи Tonight Show ее ведущий Джимми Фэллон попросил Клинтон обратиться к разочарованным американским избирателям, не желающим опять делать выбор между надоевшими Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.
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"Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов", — подчеркнула бывший госсекретарь.
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По мнению Клинтон, нынешний 81-летний хозяин Белого дома, несмотря на преклонный возраст, остается "эффективным и сострадательным", тогда как 77-летний Трамп не только слишком стар, но и обвиняется во многих преступлениях.
Грубое поведение Клинтон в эфире осудили несколько СМИ, указав на то, что подобные высказывания вредят рейтингу действующего президента.
По мнению Hill, слова экс-госсекретаря могут серьезно ударить по позициям главы Белого дома. Эксперты полагают, что менторский тон Клинтон только оттолкнет молодых избирателей от демократов.
Канал MSNBC считает, что Клинтон не хватает эмпатии и желания понять, почему избиратели недовольны. Предложение "переступить через себя", которое она озвучила, можно охарактеризовать как почти что презрительное, отмечает СМИ.
"Я не уверен, что это самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена", — подчеркнул партийный политтехнолог Марк Лонгабаух.
Выборы президента пройдут осенью этого года. Основными претендентами будут ныне действующий глава государства демократ Джо Байден и его предшественник республиканец Дональд Трамп, который ранее победил Хиллари Клинтон, баллотировавшуюся от демократов.
 
СШАДжо БайденДональд ТрампХиллари Клинтон
 
 
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