https://1prime.ru/20240407/klinton-847149800.html

Поведение Клинтон в телеэфире возмутило американцев

Поведение Клинтон в телеэфире возмутило американцев - 07.04.2024, ПРАЙМ

Поведение Клинтон в телеэфире возмутило американцев

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в телеэфире, защищая позиции своего однопартийца действующего президента Джо Байдена, допустила резкое... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T09:42+0300

2024-04-07T09:42+0300

2024-04-07T09:42+0300

сша

джо байден

дональд трамп

хиллари клинтон

https://cdnn.1prime.ru/img/82706/71/827067109_0:0:4867:2739_1920x0_80_0_0_90423c989e2415090eeb8e304bd2da09.jpg

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в телеэфире, защищая позиции своего однопартийца действующего президента Джо Байдена, допустила резкое заявление, вызвавшее осуждение в американских СМИ.В эфире передачи Tonight Show ее ведущий Джимми Фэллон попросил Клинтон обратиться к разочарованным американским избирателям, не желающим опять делать выбор между надоевшими Байденом и его предшественником Дональдом Трампом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов", — подчеркнула бывший госсекретарь.По мнению Клинтон, нынешний 81-летний хозяин Белого дома, несмотря на преклонный возраст, остается "эффективным и сострадательным", тогда как 77-летний Трамп не только слишком стар, но и обвиняется во многих преступлениях.Грубое поведение Клинтон в эфире осудили несколько СМИ, указав на то, что подобные высказывания вредят рейтингу действующего президента.По мнению Hill, слова экс-госсекретаря могут серьезно ударить по позициям главы Белого дома. Эксперты полагают, что менторский тон Клинтон только оттолкнет молодых избирателей от демократов.Канал MSNBC считает, что Клинтон не хватает эмпатии и желания понять, почему избиратели недовольны. Предложение "переступить через себя", которое она озвучила, можно охарактеризовать как почти что презрительное, отмечает СМИ."Я не уверен, что это самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена", — подчеркнул партийный политтехнолог Марк Лонгабаух.Выборы президента пройдут осенью этого года. Основными претендентами будут ныне действующий глава государства демократ Джо Байден и его предшественник республиканец Дональд Трамп, который ранее победил Хиллари Клинтон, баллотировавшуюся от демократов.

https://1prime.ru/20240405/tramp-847124851.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, дональд трамп, хиллари клинтон