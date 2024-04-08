https://1prime.ru/20240408/avto-847186330.html

В ГД предрекли падение производства российского автопрома из-за "китайцев"

В ГД предрекли падение производства российского автопрома из-за "китайцев" - 08.04.2024, ПРАЙМ

В ГД предрекли падение производства российского автопрома из-за "китайцев"

Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50% на фоне падения... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T13:32+0300

2024-04-08T13:32+0300

2024-04-08T13:43+0300

авто

автоваз

китай

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50% на фоне падения спроса, вызванного китайской экспансией, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".По мнению экспертов, именно такой сценарий ожидает отрасль при сохранении текущих тенденций, необходима господдержка. В частности, повышение утилизационного сбора."По заключению экспертов, при сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50% из-за вынужденного перехода на односменный режим работы (вместо двухсменного), вызванного падением спроса в своих ценовых сегментах, где ввиду масштабных скидок будут представлены импортные китайские автомобили", - отмечается по итогам заседания, проведенного президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым.

https://1prime.ru/20240408/lada-847171524.html

китай

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авто, автоваз, китай