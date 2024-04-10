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МИД: Зеленский "залезет" в карман будущим украинцам ради гибели нынешних - 10.04.2024, ПРАЙМ
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МИД: Зеленский "залезет" в карман будущим украинцам ради гибели нынешних
МИД: Зеленский "залезет" в карман будущим украинцам ради гибели нынешних - 10.04.2024, ПРАЙМ
МИД: Зеленский "залезет" в карман будущим украинцам ради гибели нынешних
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись получать помощь от Соединенных Штатов в кредит, готов "залезть в карман" будущим поколениям украинцев, чтобы... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:40+0300
2024-04-10T13:15+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись получать помощь от Соединенных Штатов в кредит, готов "залезть в карман" будущим поколениям украинцев, чтобы ныне живущие продолжали умирать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Зеленский в беседе с украинским телевидением заявил, что Украина согласна воевать в кредит, если Соединенные Штаты предоставят эти кредиты."Иными словами, он готов залезть в карман будущих поколений ради того, чтобы нынешние украинцы продолжали умирать", - заявила Захарова. Также она отметила, что президент Украины без колебаний может продать остатки природных богатств своей страны и "пожертвует судьбами миллионов соотечественников, которые для него являются просто расходным материалом".Сославшись на информацию Минфина Украины , представитель российского МИД сообщила, что по итогам прошлого года украинский государственный долг составил 85 процентов по отношению к ВВП страны и превысил $145 миллиардов.
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россия, мид, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МИД, УКРАИНА, США
12:40 10.04.2024 (обновлено: 13:15 10.04.2024)
 
МИД: Зеленский "залезет" в карман будущим украинцам ради гибели нынешних

Захарова: Киев готов брать кредиты на поколения вперед, чтобы гибли ныне живущие

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись получать помощь от Соединенных Штатов в кредит, готов "залезть в карман" будущим поколениям украинцев, чтобы ныне живущие продолжали умирать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Зеленский в беседе с украинским телевидением заявил, что Украина согласна воевать в кредит, если Соединенные Штаты предоставят эти кредиты.
"Иными словами, он готов залезть в карман будущих поколений ради того, чтобы нынешние украинцы продолжали умирать", - заявила Захарова.
Также она отметила, что президент Украины без колебаний может продать остатки природных богатств своей страны и "пожертвует судьбами миллионов соотечественников, которые для него являются просто расходным материалом".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
8 апреля, 16:25
Сославшись на информацию Минфина Украины , представитель российского МИД сообщила, что по итогам прошлого года украинский государственный долг составил 85 процентов по отношению к ВВП страны и превысил $145 миллиардов.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМИДУКРАИНАСША
 
 
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