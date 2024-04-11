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Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине - 11.04.2024, ПРАЙМ

Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Украинский конфликт закончится после того, как конгресс США согласует выделение нового пакета военной помощи для Киева, выразил уверенность глава Белого дома... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T09:40+0300

2024-04-11T09:40+0300

2024-04-11T09:40+0300

спецоперация на украине

сша

украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Украинский конфликт закончится после того, как конгресс США согласует выделение нового пакета военной помощи для Киева, выразил уверенность глава Белого дома Джо Байден."Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же", - рассказал президент Штатов в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.Тем не менее, не раз заданный вопрос о том, есть ли у Штатов план по разрешению конфликта, американский президент "пропустил мимо ушей".Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что законодатели, вероятно, приступят к рассмотрению законопроекта о помощи Уркиане после апрельских каникул. По его словам, документ будет содержать новые концепции и подходы, в частности касательно нормы о конфискации заблокированных активов России.

https://1prime.ru/20240410/raspad-847281955.html

сша

украина

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сша, украина, джо байден