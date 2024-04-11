https://1prime.ru/20240411/ssha-847288393.html
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине - 11.04.2024, ПРАЙМ
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Украинский конфликт закончится после того, как конгресс США согласует выделение нового пакета военной помощи для Киева, выразил уверенность глава Белого дома... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T09:40+0300
2024-04-11T09:40+0300
2024-04-11T09:40+0300
спецоперация на украине
сша
украина
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/37/842553712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07c357e7f4773bf0a7807b83a597b4b2.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Украинский конфликт закончится после того, как конгресс США согласует выделение нового пакета военной помощи для Киева, выразил уверенность глава Белого дома Джо Байден."Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же", - рассказал президент Штатов в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.Тем не менее, не раз заданный вопрос о том, есть ли у Штатов план по разрешению конфликта, американский президент "пропустил мимо ушей".Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что законодатели, вероятно, приступят к рассмотрению законопроекта о помощи Уркиане после апрельских каникул. По его словам, документ будет содержать новые концепции и подходы, в частности касательно нормы о конфискации заблокированных активов России.
https://1prime.ru/20240410/raspad-847281955.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/37/842553712_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_6e1f555908112c0cb672e6016f24a752.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, джо байден
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Джо Байден
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Байден уверен, что конфликт на Украине закончится после выделения помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Украинский конфликт закончится после того, как конгресс США согласует выделение нового пакета военной помощи для Киева, выразил уверенность глава Белого дома Джо Байден.
"Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же", - рассказал президент Штатов в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Байден назвал катастрофой распад НАТО
Тем не менее, не раз заданный вопрос о том, есть ли у Штатов план по разрешению конфликта, американский президент "пропустил мимо ушей".
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что законодатели, вероятно, приступят к рассмотрению законопроекта о помощи Уркиане после апрельских каникул. По его словам, документ будет содержать новые концепции и подходы, в частности касательно нормы о конфискации заблокированных активов России.