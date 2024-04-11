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"Укрэнерго" назвала 11 апреля "черным днем" в своей истории - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Укрэнерго" назвала 11 апреля "черным днем" в своей истории
"Укрэнерго" назвала 11 апреля "черным днем" в своей истории - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Укрэнерго" назвала 11 апреля "черным днем" в своей истории
Украинская компания "Центрэнерго" назвала 11 апреля "черным днем" в своей истории, поскольку с уничтожением Трипольской ТЭС под Киевом она потеряла все свои... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:03+0300
2024-04-11T15:06+0300
спецоперация на украине
укрэнерго
тэс
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Украинская компания "Центрэнерго" назвала 11 апреля "черным днем" в своей истории, поскольку с уничтожением Трипольской ТЭС под Киевом она потеряла все свои вырабатывающие мощности. Как сообщил ранее 11 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль, по украинской энергетической инфраструктуре был нанесен комбинированный удар. Позже "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС. "Черный день в истории "Центрэнерго". В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация... Полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области", - приводит агентство УНИАН выдержку из сообщения энергокомпании. В компании напомнили, что 22 марта была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а начиная с июля 2022 года Углегорская ТЭС, расположенная на территории ДНР, вышла из-под контроля Киева. Таким образом, "Центрэнерго" потеряло 100% мощностей по выработке энергии. В компании отметили, что в результате попаданий по Трипольской ТЭС произошел масштабный пожар в турбинном цехе. По словам председателя наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрея Готы, повреждения на столько масштабны, что "деньгами не оценить". По информации украинского издания "Бабель", в четверг во время воздушной тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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укрэнерго, тэс
Спецоперация на Украине, Укрэнерго, ТЭС
15:03 11.04.2024 (обновлено: 15:06 11.04.2024)
 
"Укрэнерго" назвала 11 апреля "черным днем" в своей истории

"Укрэнерго": уничтожение Трипольской ТЭС - потеря всех вырабатывающих мощностей компании

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБелхатувская ТЭС в Польше
Белхатувская ТЭС в Польше - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Украинская компания "Центрэнерго" назвала 11 апреля "черным днем" в своей истории, поскольку с уничтожением Трипольской ТЭС под Киевом она потеряла все свои вырабатывающие мощности.
Как сообщил ранее 11 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль, по украинской энергетической инфраструктуре был нанесен комбинированный удар. Позже "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС.
"Черный день в истории "Центрэнерго". В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация... Полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области", - приводит агентство УНИАН выдержку из сообщения энергокомпании.
В компании напомнили, что 22 марта была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а начиная с июля 2022 года Углегорская ТЭС, расположенная на территории ДНР, вышла из-под контроля Киева. Таким образом, "Центрэнерго" потеряло 100% мощностей по выработке энергии.
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В компании отметили, что в результате попаданий по Трипольской ТЭС произошел масштабный пожар в турбинном цехе. По словам председателя наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрея Готы, повреждения на столько масштабны, что "деньгами не оценить".
По информации украинского издания "Бабель", в четверг во время воздушной тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Спецоперация на УкраинеУкрэнергоТЭС
 
 
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