https://1prime.ru/20240412/avto-847330352.html

Россиянам рассказали, что можно бесплатно проверить в авто

Россиянам рассказали, что можно бесплатно проверить в авто - 12.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, что можно бесплатно проверить в авто

Сезонную смену шин автомобилисты могут выполнить и самостоятельно, а в ходе этого процесса целесообразно заодно провести экспресс-ревизию состояния узлов... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:50+0300

2024-04-12T11:50+0300

2024-04-12T11:50+0300

авто

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Сезонную смену шин автомобилисты могут выполнить и самостоятельно, а в ходе этого процесса целесообразно заодно провести экспресс-ревизию состояния узлов машины, пишет издание "За рулем".Тем, кто это делает, советуют начать с кузова. Это самая дорогая деталь, которая требует проверки на коррозию и возможные повреждения. При оценке степени поражения ржавчиной необходимо осмотреть пространство внутри колесных арок, а также лонжероны и части подрамника, отвечающие за надежность передней части кузова.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВажно проверить пороги, поддомкратники и зоны особого риска, подвергающиеся пескоструйке из-под колес.Вывешенное колесо, не имеющее привода, после толчка должно совершать несколько оборотов без посторонних звуков. Гул или тем более хруст указывает на изношенный подшипник, требующий замены.Если колесо не в состоянии нормально вращаться, то причиной, скорее всего, является утеря подвижностей поршней в тормозных цилиндрах, возможно также подклинивание направляющих суппортов или колодок.Вращение ведущих колес, которое не может быть легким, но в любом случае должно происходить без резких толчков.Покачивание колеса в двух плоскостях на задней паре поможет распознать состояние подшипников и сайлентблоков рычагов подвески. На управляемых колесах покачивание в горизонтальной плоскости выявит люфты в деталях рулевого механизма. Тот же прием в вертикальной плоскости даст информацию о состоянии шаровых опор.После снятии колеса необходимо проверить состояние тормозных колодок, дисков, суппортов и других деталей. Суппорт должен иметь возможность слегка покачиваться на тормозном диске. Также нужно найти течи тормозной жидкости. Далее следует проверить целостность гофрированного чехла на рулевом механизме. Вся колесная ниша должна быть сухой.При установке летних колес нужно помнить, что крепить колесо на оставшееся с зимних колес центровочное кольцо, когда оно летним не нужно может быть смертельно опасно.

https://1prime.ru/20240322/avto-846548502.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто