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Новые авто разъехались с подержанными. Кредиты пошли в разных направлениях
Новые авто разъехались с подержанными. Кредиты пошли в разных направлениях - 12.04.2024, ПРАЙМ
Новые авто разъехались с подержанными. Кредиты пошли в разных направлениях
Кредиты на новые автомобили на фоне сохранения ставки Банка России начали дешеветь, при этом подорожали кредиты на подержанные машины. Покупатели "вторичек"... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:27+0300
2024-04-12T15:27+0300
2024-04-12T15:30+0300
авто
вторичный рынок
кредит
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Кредиты на новые автомобили на фоне сохранения ставки Банка России начали дешеветь, при этом подорожали кредиты на подержанные машины. Покупатели "вторичек" предпочли увеличить сроки ссуд, пишет газета "Коммерсантъ".Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.Газета приводит исследование "Автостата" и "еКредита", согласно которому срок автокредитов на покупку машин с пробегом в марте вырос до 76 месяцев. При этом, срок кредитования навых авто в среднем составляет 68 месяцев."Средняя ставка по автокредитам на автомобили с пробегом около 20% годовых, в то время, как для новых она снизилась с 19% до 16%, чему способствовала конкуренция автокомпаний и запуск новых программ сниженных ставок для новых машин", - поясняется в исследовании.При этом, отмечает "Ъ", первоначальный взнос по кредитам на новые автомобили в марте составил 39 процентов, а на подержанные - 24 процента.
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авто, вторичный рынок, кредит
Авто, Вторичный рынок, кредит
Новые авто разъехались с подержанными. Кредиты пошли в разных направлениях
"Коммерсант": средний срок кредита на покупку авто на вторичном рынке увеличился
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Кредиты на новые автомобили на фоне сохранения ставки Банка России начали дешеветь, при этом подорожали кредиты на подержанные машины. Покупатели "вторичек" предпочли увеличить сроки ссуд, пишет газета "Коммерсантъ"
.
Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
Газета приводит исследование "Автостата" и "еКредита", согласно которому срок автокредитов на покупку машин с пробегом в марте вырос до 76 месяцев. При этом, срок кредитования навых авто в среднем составляет 68 месяцев.
"Средняя ставка по автокредитам на автомобили с пробегом около 20% годовых, в то время, как для новых она снизилась с 19% до 16%, чему способствовала конкуренция автокомпаний и запуск новых программ сниженных ставок для новых машин", - поясняется в исследовании.
При этом, отмечает "Ъ", первоначальный взнос по кредитам на новые автомобили в марте составил 39 процентов, а на подержанные - 24 процента.
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