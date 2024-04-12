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Премьер Киргизии прокомментировал ситуацию с картами "Мир"

Премьер Киргизии прокомментировал ситуацию с картами "Мир" - 12.04.2024, ПРАЙМ

Премьер Киргизии прокомментировал ситуацию с картами "Мир"

Правительство Киргизии не причастно к прекращению обслуживания карты российской платежной системы "Мир", заявил премьер республики Акылбек Жапаров. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T07:23+0300

2024-04-12T07:23+0300

2024-04-12T07:23+0300

экономика

киргизия

карта "мир"

санкции против рф

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БИШКЕК, 12 апр - ПРАЙМ. Правительство Киргизии не причастно к прекращению обслуживания карты российской платежной системы "Мир", заявил премьер республики Акылбек Жапаров. По словам председателя кабмина, карта "Мир" принесла бы стране даже больше пользы, чем самой России. Он добавил, что власти республики начали искать другие пути для работы этой платежной системы."Приостановили карту "Мир" не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания", - отметил премьер в интервью госагентству Кабар.Он пояснил, что межбанковский процессинговый центр (МПЦ) не относится к правительству, а управляется коммерческими банками страны. "Даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам. Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций", - отметил Жапаров. Он добавил, что Киргизия не испытывает страха перед какими-либо санкциями и не видит повода для их введения против республики. "Карта "Мир" принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути. Было бы хорошо, если МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров, потому что в России более миллиона наших граждан. Все они пользовались картой "Мир", - подчеркнул глава правительства. Жапаров добавил, что власти Киргизии уже на протяжении трех лет просят Москву открыть в Киргизии свой банк либо филиал одного из крупных российских банков. "Они обещают, но до сих пор не открыли. Не знаю, они так медленно работают или просто не хотят открывать банк. Было бы хорошо, если они открыли хотя бы одно отделение банка", - сказал он. Киргизские банки 3 апреля приостановили обслуживание карты "Мир". В МПЦ сообщили, что это сделано из-за угрозы вторичных санкций. Позже председатель кабмина на заседании парламента рассказал, что МПЦ прекратил работу с картой "Мир" из-за предостережений со стороны латвийской компании, которая является разработчиком программного обеспечения.

https://1prime.ru/20240412/mir-847318807.html

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киргизия, карта "мир", санкции против рф