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ЦБ протянет пенсионерам "вторую руку". Спасет ли это от мошенников

ЦБ протянет пенсионерам "вторую руку". Спасет ли это от мошенников - 12.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ протянет пенсионерам "вторую руку". Спасет ли это от мошенников

Центробанк поддержал проект о создании механизма "второй руки" для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян. О важности этой меры агентству “Прайм”... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T02:02+0300

2024-04-12T02:02+0300

2024-04-12T02:02+0300

мошенники

пенсионеры

иван соловьев

эксклюзив

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Центробанк поддержал проект о создании механизма "второй руки" для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых россиян. О важности этой меры агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Предполагается, что механизм "второй руки" позволит гражданам привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций. А это защитит их от обмана со стороны мошенников. Поэтому необходимо закрепить механизм на законодательном уровне, разъяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо мнению эксперта, поддержка Центробанком этой важной профилактической меры борьбы с мошенничеством - очень позитивный сигнал. Еще пару лет назад аналогичную идею критиковали некоторые "правозащитники", эксперты и журналисты. По их мнению, такая меры нарушает права человека, ограничивает его в принятии свободных решений относительно своих финансов и снижает объем банковских операций.“Но время показало, что более эффективной защиты, чем правило "второй руки", пока еще никто не придумал”, - уверен Соловьев. Ведь, несмотря на постоянную информационную работу, старшее поколение все равно попадается на новые и классические схемы обмана.“Преступникам важно преодолеть первый этап - завоевать внимание жертвы, а затем и ее доверие. После этого пенсионеру уже практически не соскочить с крючка. Напористость, убедительность, создание ситуации цейтнота, внушение страха потери сбережений - все обуславливает успех негодяев”, - говорит юрист.И только если на стадии перевода средств или взятия кредита возникает не вовлеченный в схему человек со свежим и критичным взглядом, афера рушится как карточный домик.Можно дискутировать о том, как именно должно внедряться правило "второй руки", - принудительно или добровольно, в отношении всех платежей или только подозрительных. Однако эксперт уверен, что здесь решение необходимо принимать, исходя из сложнейшей обстановки, уровня и масштаба угрозы для граждан.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мошенники, пенсионеры, иван соловьев, эксклюзив