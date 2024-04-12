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Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240412/ukraina-847319214.html
Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину
Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину - 12.04.2024, ПРАЙМ
Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину
Принятый Верховной радой Украины закон об ужесточении мобилизации в стране станет водоразделом, после которого обратного пути не будет, заявил нардеп Александр... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T07:17+0300
2024-04-12T07:17+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Принятый Верховной радой Украины закон об ужесточении мобилизации в стране станет водоразделом, после которого обратного пути не будет, заявил нардеп Александр Дубинский, который сейчас под арестом по подозрению в государственной измене.По его словам, в этом противостоянии на одной стороне оказываются офис президента Украины и "его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. "На другой – люди. Все", — написал он в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что цель киевских властей заключатся в том, чтобы всех граждан загнать в ВСУ и удержать за счет этого власть. Цель же всех остальных — выжить.Дубинский охарактеризовал "фундамент для общественного консенсуса" как плохой, применив нецензурный эпитет.Накануне на Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Также закон обязывает граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, пограничной службы.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
07:17 12.04.2024
 
Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину

Депутат Рады Дубинский: принятый закон о мобилизации станет водоразделом

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Принятый Верховной радой Украины закон об ужесточении мобилизации в стране станет водоразделом, после которого обратного пути не будет, заявил нардеп Александр Дубинский, который сейчас под арестом по подозрению в государственной измене.
По его словам, в этом противостоянии на одной стороне оказываются офис президента Украины и "его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. "На другой – люди. Все", — написал он в своем Telegram-канале.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Он добавил, что цель киевских властей заключатся в том, чтобы всех граждан загнать в ВСУ и удержать за счет этого власть. Цель же всех остальных — выжить.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев
Вчера, 14:28
Дубинский охарактеризовал "фундамент для общественного консенсуса" как плохой, применив нецензурный эпитет.
Накануне на Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Также закон обязывает граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, пограничной службы.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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