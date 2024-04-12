https://1prime.ru/20240412/ukraina-847319214.html

Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину

Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину - 12.04.2024, ПРАЙМ

Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину

Принятый Верховной радой Украины закон об ужесточении мобилизации в стране станет водоразделом, после которого обратного пути не будет, заявил нардеп Александр... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T07:17+0300

2024-04-12T07:17+0300

2024-04-12T07:17+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Принятый Верховной радой Украины закон об ужесточении мобилизации в стране станет водоразделом, после которого обратного пути не будет, заявил нардеп Александр Дубинский, который сейчас под арестом по подозрению в государственной измене.По его словам, в этом противостоянии на одной стороне оказываются офис президента Украины и "его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. "На другой – люди. Все", — написал он в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что цель киевских властей заключатся в том, чтобы всех граждан загнать в ВСУ и удержать за счет этого власть. Цель же всех остальных — выжить.Дубинский охарактеризовал "фундамент для общественного консенсуса" как плохой, применив нецензурный эпитет.Накануне на Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Также закон обязывает граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, пограничной службы.

https://1prime.ru/20240411/unichtozhenie-847301275.html

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