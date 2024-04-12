https://1prime.ru/20240412/ukraina-847319214.html
Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину
Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину - 12.04.2024, ПРАЙМ
Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину
Принятый Верховной радой Украины закон об ужесточении мобилизации в стране станет водоразделом, после которого обратного пути не будет, заявил нардеп Александр... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T07:17+0300
2024-04-12T07:17+0300
2024-04-12T07:17+0300
спецоперация на украине
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Принятый Верховной радой Украины закон об ужесточении мобилизации в стране станет водоразделом, после которого обратного пути не будет, заявил нардеп Александр Дубинский, который сейчас под арестом по подозрению в государственной измене.По его словам, в этом противостоянии на одной стороне оказываются офис президента Украины и "его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. "На другой – люди. Все", — написал он в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что цель киевских властей заключатся в том, чтобы всех граждан загнать в ВСУ и удержать за счет этого власть. Цель же всех остальных — выжить.Дубинский охарактеризовал "фундамент для общественного консенсуса" как плохой, применив нецензурный эпитет.Накануне на Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Также закон обязывает граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, пограничной службы.
https://1prime.ru/20240411/unichtozhenie-847301275.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
Обратного пути нет. Депутат Рады рассказал, что ждет Украину
Депутат Рады Дубинский: принятый закон о мобилизации станет водоразделом
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Принятый Верховной радой Украины закон об ужесточении мобилизации в стране станет водоразделом, после которого обратного пути не будет, заявил нардеп Александр Дубинский, который сейчас под арестом по подозрению в государственной измене.
По его словам, в этом противостоянии на одной стороне оказываются офис президента Украины и "его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. "На другой – люди. Все", — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что цель киевских властей заключатся в том, чтобы всех граждан загнать в ВСУ и удержать за счет этого власть. Цель же всех остальных — выжить.
NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев
Дубинский охарактеризовал "фундамент для общественного консенсуса" как плохой, применив нецензурный эпитет.
Накануне на Украине приняли
скандальный закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Также закон обязывает граждан от 18 до 60 лет во время мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, пограничной службы.