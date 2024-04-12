https://1prime.ru/20240412/ukraina-847331258.html
Киев планирует новое контрнаступление. Но до него нужно "дожить"
Киев планирует новое контрнаступление. Но до него нужно "дожить" - 12.04.2024, ПРАЙМ
Киев планирует новое контрнаступление. Но до него нужно "дожить"
Киев просит Париж помочь продержаться до 2025 года, чтобы начать тогда новое наступление, пишет газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, недавно... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T12:19+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Киев просит Париж помочь продержаться до 2025 года, чтобы начать тогда новое наступление, пишет газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, недавно принимавшего участие в переговорах с украинскими властями."Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем возобновить наступление", — приводит издание слова источника.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСообщается, что Киев выразил заинтересованность в поставках наземной системы "земля-воздух" средней дальности (SAMPT), которую Франция развернула в Румынии для защиты союзников. При этом, как оценивают в Париже, больше, чем сама система, Украине нужны ракеты.Однако, несмотря на давление со стороны правительства, производитель ракет MBDA в краткосрочной перспективе не сможет поставить больше Aster 30 — они нужны и французской армии для ее собственных задач.Издание отмечает, что после прошлогодней неудачи подразделения ВСУ отошли на оборонительные позиции. Российская армия оказывает на них постоянное давление, стремясь уничтожить линии противника. Ожесточенные бои идут вокруг Часоа Яра.Чрезвычайная смертоносность, обусловленная повышенной прозрачностью поля боя и точностью поражения, делает любую атаку трудоемкой и требующей больших потерь человеческих жизней, указывается в публикации.Такое положение дел с каждым днем становится все более шатким, и спустя два года после начала военных действий возможность поражения Украины вновь стала предметом обсуждения, пишет газета.ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Спустя три месяца Владимир Путин охарактеризовал его как провальное. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
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украина, франция, всу, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ВСУ, оружие
Киев планирует новое контрнаступление. Но до него нужно "дожить"
Figaro: Киев просит Париж помочь продержаться до контрнаступления в 2025 году
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ.
Киев просит Париж помочь продержаться до 2025 года, чтобы начать тогда новое наступление, пишет газета Figaro
со ссылкой на французского чиновника, недавно принимавшего участие в переговорах с украинскими властями.
"Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем возобновить наступление", — приводит издание слова источника.
Сообщается, что Киев выразил заинтересованность в поставках наземной системы "земля-воздух" средней дальности (SAMPT), которую Франция развернула в Румынии для защиты союзников. При этом, как оценивают в Париже, больше, чем сама система, Украине нужны ракеты.
Однако, несмотря на давление со стороны правительства, производитель ракет MBDA в краткосрочной перспективе не сможет поставить больше Aster 30 — они нужны и французской армии для ее собственных задач.
Издание отмечает, что после прошлогодней неудачи подразделения ВСУ отошли на оборонительные позиции. Российская армия оказывает на них постоянное давление, стремясь уничтожить линии противника. Ожесточенные бои идут вокруг Часоа Яра.
Чрезвычайная смертоносность, обусловленная повышенной прозрачностью поля боя и точностью поражения, делает любую атаку трудоемкой и требующей больших потерь человеческих жизней, указывается в публикации.
ВСУ на грани коллапса. На Западе заявили о тяжелых месяцах для Украины
Такое положение дел с каждым днем становится все более шатким, и спустя два года после начала военных действий возможность поражения Украины вновь стала предметом обсуждения, пишет газета.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Спустя три месяца Владимир Путин охарактеризовал его как провальное. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.