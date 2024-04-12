https://1prime.ru/20240412/ukraina-847331258.html

Киев планирует новое контрнаступление. Но до него нужно "дожить"

Киев планирует новое контрнаступление. Но до него нужно "дожить" - 12.04.2024, ПРАЙМ

Киев планирует новое контрнаступление. Но до него нужно "дожить"

Киев просит Париж помочь продержаться до 2025 года, чтобы начать тогда новое наступление, пишет газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, недавно... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T12:19+0300

2024-04-12T12:19+0300

2024-04-12T12:25+0300

спецоперация на украине

украина

франция

всу

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Киев просит Париж помочь продержаться до 2025 года, чтобы начать тогда новое наступление, пишет газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, недавно принимавшего участие в переговорах с украинскими властями."Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем возобновить наступление", — приводит издание слова источника.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСообщается, что Киев выразил заинтересованность в поставках наземной системы "земля-воздух" средней дальности (SAMPT), которую Франция развернула в Румынии для защиты союзников. При этом, как оценивают в Париже, больше, чем сама система, Украине нужны ракеты.Однако, несмотря на давление со стороны правительства, производитель ракет MBDA в краткосрочной перспективе не сможет поставить больше Aster 30 — они нужны и французской армии для ее собственных задач.Издание отмечает, что после прошлогодней неудачи подразделения ВСУ отошли на оборонительные позиции. Российская армия оказывает на них постоянное давление, стремясь уничтожить линии противника. Ожесточенные бои идут вокруг Часоа Яра.Чрезвычайная смертоносность, обусловленная повышенной прозрачностью поля боя и точностью поражения, делает любую атаку трудоемкой и требующей больших потерь человеческих жизней, указывается в публикации.Такое положение дел с каждым днем ​​становится все более шатким, и спустя два года после начала военных действий возможность поражения Украины вновь стала предметом обсуждения, пишет газета.ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Спустя три месяца Владимир Путин охарактеризовал его как провальное. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

https://1prime.ru/20240412/ukraine-847330098.html

украина

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, франция, всу, оружие