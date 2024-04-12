https://1prime.ru/20240412/ukraina-847352800.html

Глава МВД Украины рассказал, сколько у украинцев может быть оружия на руках

Глава МВД Украины рассказал, сколько у украинцев может быть оружия на руках - 12.04.2024, ПРАЙМ

Глава МВД Украины рассказал, сколько у украинцев может быть оружия на руках

До пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия может находиться на руках у населения страны, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T23:00+0300

2024-04-12T23:00+0300

2024-04-12T23:02+0300

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. До пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия может находиться на руках у населения страны, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках может быть у наших граждан — от миллиона до пяти. Но миллион – это тоже многое. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", — приводит слова Клименко агентство "Укринформ". Он отметил, что почти все выданное гражданам в первые дни после начала российской военной операции против Киева оружие учтено. При этом он предположил, что определенное количество единиц трофейного оружия также может быть "на руках у них". Он отметил, что спустя три месяца после снятия режима военного положения каждый украинец должен принести имеющееся у них трофейное оружие и либо сдать его, либо переоформить."В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта, и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу", — подытожил он.

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украина, оружие, мвд