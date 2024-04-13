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Встряхнет наш рынок: какие сюрпризы скрывает авто от бывшего завода Hyundai

Встряхнет наш рынок: какие сюрпризы скрывает авто от бывшего завода Hyundai - 13.04.2024, ПРАЙМ

Встряхнет наш рынок: какие сюрпризы скрывает авто от бывшего завода Hyundai

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство легковых автомобилей под новым, но хорошо знакомым названием Solaris. Действительно ли... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T04:04+0300

2024-04-13T04:04+0300

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статья

авто

спрос на легковые авто

hyundai

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство легковых автомобилей под новым, но хорошо знакомым названием Solaris. Действительно ли корейская компания вернулась на российский рынок или это промежуточная ступень для запуска еще одного китайского бренда, разбирался "Прайм".Старый новый SolarisЗавод полного цикла Hyundai начал выпускать автомобили в январе 2011 года. В предприятие мощностью 200 тысяч автомобилей в год инвестировали более миллиарда долларов. К стартовой модели Hyundai Solaris добавились Kia Rio и Hyundai Creta, которые также стали бестселлерами российского рынка. В феврале 2020 года завод выпустил юбилейный двухмиллионный автомобиль. Это был пик развития завода.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ марте 2022-го производство автомобилей на предприятии приостановили из-за проблем с поставками комплектующих. Две тысячи работников оказались в подвешенном состоянии. Запасы популярных моделей южнокорейского бренда у дилеров иссякли к весне 2023-го. А осенью того же года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что петербургский завод планирует приобрести местный инвестор.Спустя примерно полгода завод переименовали в ООО "Автомобильный завод "АГР". Выкупившая его AGR Automotive Group объявила о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris. Сегодня, по данным компании, общее число сотрудников завода составляет около восьмисот человек. Возглавляет предприятие Алексей Калицев, ранее он занимал руководящие должности в "Хендэ мотор СНГ" и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.Корейское агентство Yonhap сообщал, что цена продажи составила символические 10 тыс. рублей (около $111 США), Reuters со ссылкой на представителя Hyundai называл другую сумму — 7 тыс. рублей ($77,67 США) — и называет потери от продажи завода, остановленного в марте 2022 года, — 287 млрд вон ($219,19 млн).Сначала дорого, потом - по ситуации Новые "Солярис" будут реализовывать через дилерскую сеть AGR. Производитель предоставляет гарантию на свои модели: три года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.Как сообщал сам производитель, после ухода зарубежного автоконцерна с отечественного рынка на заводе оставалось около 70 тысяч машинокомплектов, из которых уже в марте было выпущено три тысячи новых авто. Примечательно, что за две недели первого весеннего месяца почти все они были распроданы.Машинокомплекты, возможно, перешли новому владельцу по наследству. Или это была согласованная с головным офисом Hyundai передача, не подлежащая санкционным ограничениям, отмечает доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.“В любом случае появление небольших партий автомобилей популярной марки очень выгодно для холдинга и дает возможностью извлечь хорошую прибыль на основании исключительности предложения на российском рынке, где сейчас доминируют китайские автомобили”, - рассуждает эксперт. При этом для мультбрендовой дилерской сети с более чем 25-летней историей присутствия на рынке организовать ажиотажный спрос довольно просто.Возможно, как предполагает Фиронов, поначалу ценовое предложение будет сильно завышенным. Прежде всего на модели с интересными комплектациями и популярной цветовой гаммой, с пакетом сервисного сопровождения в гарантийный и постгарантийный период. А остатки уже будут распродавать “по оперативной обстановке”. “Огромная клиентская база, накопленная за эти годы, позволяет гибко встраивать предложения в ценовые ниши китайских брендов и моделей”, - уверен эксперт.Поскольку максимальная производственная мощность площадки в Санкт-Петербурге - 220 тысяч автомобилей в год, задача будет состоять в том, чтобы локализовать производство и расширить модельный ряд. А это, по мнению Фиронова, вполне реалистично сделать в горизонте пяти-семи лет. Возможную нехватку электроники поможет нивелировать параллельный импорт.Кореец, русский или китаецВ любом случае оживление корейского завода стоит рассматривать “исключительно в положительном ключе”, убежден и автоэксперт Егор Васильев. По крайней мере это отлаженное производство полного цикла с работающим контролем качества. Так что, беспокоиться о состоянии новых авто, скорее всего, не стоит. Ведь их собирают на существующем оборудовании те же люди, что и раньше.Правда, некоторое удивление у Васильева вызывает количество обнаруженных на заводе машинокомплектов. Ведь, как правило, современные производства работают “с колес” и обладают максимум трехдневным запасом комплектующих. Еще один вопрос - продолжит ли завод выпускать существующий модельный ряд или будет вынужден перейти на новые, например, китайские модели.“В этом случае процесс будет явно долгим и затратным, и вряд ли интересным для бизнеса. Поскольку помимо сертификации новых моделей придется полностью перестраивать производственную базу. А это очень дорого. Да и затраты по выводу нового бренда на рынок становятся все больше”, - замечает автоэксперт.Однако не исключено, что владелец завода через Китай сумеет договориться с корейцами и продолжить выпуск известных нам авто под новым брендом. Сейчас под брендом Solaris выпускаются седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX, которые по сути являются известными нам Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X.

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авто, спрос на легковые авто, hyundai