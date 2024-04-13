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МО Украины завлекает будущих контрактников в ряды ВСУ льготами на квартиры
МО Украины завлекает будущих контрактников в ряды ВСУ льготами на квартиры - 13.04.2024, ПРАЙМ
МО Украины завлекает будущих контрактников в ряды ВСУ льготами на квартиры
Власти готовы предоставить определенные льготы желающим вступить в ряды ВСУ по контракту, заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T21:56+0300
2024-04-13T21:56+0300
2024-04-13T21:56+0300
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Власти готовы предоставить определенные льготы желающим вступить в ряды ВСУ по контракту, заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. "Люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы. 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Плюс после первого контракта еще 100 тысяч гривен (2,5 тысячи долларов) человек может получать. Если хочет купить машину, то также в течение трех месяцев после подписания контракта можно будет получить 150 тысяч гривен (3,8 тысячи долларов)", — сказал Лазуткин в эфире телеканала "Мы Украина". Он добавил, что контрактники будут освобождены от выплаты пени "в некоторых случаях". Не уточнив, о чем именно идет речь. После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать в армию новобранцев с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет.Решение о снижении возраста призыва на службу связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч новобранцев.
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украина, минобороны украины, льготы, контракт
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Минобороны Украины, льготы, контракт
МО Украины завлекает будущих контрактников в ряды ВСУ льготами на квартиры
МО Украины завлекает будущих контрактников в ряды ВСУ льготами на квартиры
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Власти готовы предоставить определенные льготы желающим вступить в ряды ВСУ по контракту, заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
"Люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы. 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Плюс после первого контракта еще 100 тысяч гривен (2,5 тысячи долларов) человек может получать. Если хочет купить машину, то также в течение трех месяцев после подписания контракта можно будет получить 150 тысяч гривен (3,8 тысячи долларов)", — сказал Лазуткин в эфире телеканала "Мы Украина".
Он добавил, что контрактники будут освобождены от выплаты пени "в некоторых случаях". Не уточнив, о чем именно идет речь.
СМИ: украинцы массово бегут из страны, боясь получить "билет в один конец"
После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать в армию новобранцев с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет.
Решение о снижении возраста призыва на службу связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч новобранцев.