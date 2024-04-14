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Печатный станок. В Раде высказались против повышения выплат военным - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Печатный станок. В Раде высказались против повышения выплат военным
Печатный станок. В Раде высказались против повышения выплат военным - 14.04.2024, ПРАЙМ
Печатный станок. В Раде высказались против повышения выплат военным
Депутат Верховной рады Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая подвергла критике... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T07:36+0300
2024-04-14T07:36+0300
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая подвергла критике повышение выплат военным и семьям погибших. Соответствующий пост она разместила в соцсетях.По ее мнению, суммы, о которых идет речь, являются чрезмерными, что приведет к росту дыры в государственном бюджете.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ субботу спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что власти Украины готовы предоставить определенные льготы тем, кто изъявил желание вступить в ряды ВСУ по контракту. Среди таких льгот он упомянул предоставление 50-процентной скидки на приобретение квартиры."Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен - это о включении "печатного станка". 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными, уже полно манипуляций по этому поводу, а помните, как мы в 2022 смеялись по поводу "машины вместо сына" в По ее словам, государство не способно будет осилить такие выплаты. Безуглая добавила, что такой шаг повлечет только увеличение дыры в бюджете страны.После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий призывать в армию по мобилизации лиц возрастом с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет. Решение связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч человек.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
07:36 14.04.2024
 
Печатный станок. В Раде высказались против повышения выплат военным

Депутат Безуглая раскритиковала идею повысить выплаты военнослужащим ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины.
Заседание Верховной рады Украины. - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая подвергла критике повышение выплат военным и семьям погибших. Соответствующий пост она разместила в соцсетях.
По ее мнению, суммы, о которых идет речь, являются чрезмерными, что приведет к росту дыры в государственном бюджете.
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В субботу спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что власти Украины готовы предоставить определенные льготы тем, кто изъявил желание вступить в ряды ВСУ по контракту. Среди таких льгот он упомянул предоставление 50-процентной скидки на приобретение квартиры.
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Вчера, 17:30
"Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен - это о включении "печатного станка". 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными, уже полно манипуляций по этому поводу, а помните, как мы в 2022 смеялись по поводу "машины вместо сына" в По ее словам, государство не способно будет осилить такие выплаты. Безуглая добавила, что такой шаг повлечет только увеличение дыры в бюджете страны.
После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий призывать в армию по мобилизации лиц возрастом с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет. Решение связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч человек.
 
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