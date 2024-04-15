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Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов Украине, пишет СМИ
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов Украине, пишет СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов Украине, пишет СМИ
Страны - члены Европейского союза избегают совместных закупок боеприпасов для Киева, направляя на эту цель "смехотворные" средства, пишет Politico со ссылкой на | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T11:10+0300
2024-04-15T11:10+0300
2024-04-15T11:10+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Страны - члены Европейского союза избегают совместных закупок боеприпасов для Киева, направляя на эту цель "смехотворные" средства, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника. Как отмечается в публикации, такая ситуация складывается несмотря на громкие речи и десятки политических документов, которые рекламируют преимущества совместных закупок.Как пояснил высокопоставленный чиновник, правительства стран - членов ЕС закупили для Киева через Европейское оборонное агентство (EDA) боеприпасы. Если потенциальная сумма, которую предполагалось на это выделить, составляла 1,5 миллиарда евро, то в итоге были уплачены "смехотворные" 350 миллионов евро. Как отмечается, это указывает на то, что хотя мощности по производству снарядов имеются, госзаказов не хватает, а многие государства используют совместные программы ЕС неохотно. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ес, оружие, украина
Спецоперация на Украине, ЕС, оружие, УКРАИНА
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов Украине, пишет СМИ
Politico: в ЕС избегают совместных закупок боеприпасов Киеву, выделяя "смехотворные" суммы
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Страны - члены Европейского союза избегают совместных закупок боеприпасов для Киева, направляя на эту цель "смехотворные" средства, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.
Как отмечается в публикации, такая ситуация складывается несмотря на громкие речи и десятки политических документов, которые рекламируют преимущества совместных закупок.
Как пояснил высокопоставленный чиновник, правительства стран - членов ЕС закупили для Киева через Европейское оборонное агентство (EDA) боеприпасы. Если потенциальная сумма, которую предполагалось на это выделить, составляла 1,5 миллиарда евро, то в итоге были уплачены "смехотворные" 350 миллионов евро. Как отмечается, это указывает на то, что хотя мощности по производству снарядов имеются, госзаказов не хватает, а многие государства используют совместные программы ЕС неохотно.
Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Киеву, пишут СМИ
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.