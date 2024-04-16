https://1prime.ru/20240416/china-847429618.html

В России резко выросло число премиальных автомобилей из Китая

В России резко выросло число премиальных автомобилей из Китая - 16.04.2024, ПРАЙМ

В России резко выросло число премиальных автомобилей из Китая

Число премиальных китайских моделей машин на российском рынке в марте выросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T15:53+0300

2024-04-16T15:53+0300

2024-04-16T15:53+0300

авто

спрос на легковые авто

премиальные товары

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Число премиальных китайских моделей машин на российском рынке в марте выросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает "Лента.ру".Аналитики банка "Открытие", на которых ссылается издание, уточнили, что за первый месяц весны реализовали в общей сложности 14 736 единиц подобных автомоделей. Резкий прирост продаж объяснили несколькими причинами: сложность приобретения престижных марок из Европы, Японии и Кореи, а также ажиотажный спрос на китайские аналоги перед повышением цен на весь параллельный импорт с 1 апреля.Ранее "АвтоВАЗ" предложил увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. Это объясняют желанием защитить российский рынок от китайских конкурентов. Уже с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка в России.Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50 процентов на фоне падения спроса, вызванного китайской экспансией. По мнению экспертов, именно такой сценарий ожидает отрасль при сохранении текущих тенденций.

https://1prime.ru/20240410/avto-847233395.html

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авто, спрос на легковые авто, премиальные товары