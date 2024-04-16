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В России резко выросло число премиальных автомобилей из Китая - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В России резко выросло число премиальных автомобилей из Китая
В России резко выросло число премиальных автомобилей из Китая - 16.04.2024, ПРАЙМ
В России резко выросло число премиальных автомобилей из Китая
Число премиальных китайских моделей машин на российском рынке в марте выросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:53+0300
2024-04-16T15:53+0300
авто
спрос на легковые авто
премиальные товары
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Число премиальных китайских моделей машин на российском рынке в марте выросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает "Лента.ру".Аналитики банка "Открытие", на которых ссылается издание, уточнили, что за первый месяц весны реализовали в общей сложности 14 736 единиц подобных автомоделей. Резкий прирост продаж объяснили несколькими причинами: сложность приобретения престижных марок из Европы, Японии и Кореи, а также ажиотажный спрос на китайские аналоги перед повышением цен на весь параллельный импорт с 1 апреля.Ранее "АвтоВАЗ" предложил увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. Это объясняют желанием защитить российский рынок от китайских конкурентов. Уже с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка в России.Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50 процентов на фоне падения спроса, вызванного китайской экспансией. По мнению экспертов, именно такой сценарий ожидает отрасль при сохранении текущих тенденций.
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авто, спрос на легковые авто, премиальные товары
Авто, спрос на легковые авто, премиальные товары
15:53 16.04.2024
 
В России резко выросло число премиальных автомобилей из Китая

"Открытие": число премиум-моделей машин из КНР в России выросло почти в 4,2 раза

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная выставка автомобильной индустрии "Интеравто 2023"
Международная выставка автомобильной индустрии Интеравто 2023 - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Число премиальных китайских моделей машин на российском рынке в марте выросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает "Лента.ру".
Аналитики банка "Открытие", на которых ссылается издание, уточнили, что за первый месяц весны реализовали в общей сложности 14 736 единиц подобных автомоделей. Резкий прирост продаж объяснили несколькими причинами: сложность приобретения престижных марок из Европы, Японии и Кореи, а также ажиотажный спрос на китайские аналоги перед повышением цен на весь параллельный импорт с 1 апреля.
Ранее "АвтоВАЗ" предложил увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. Это объясняют желанием защитить российский рынок от китайских конкурентов. Уже с середины прошлого года китайские бренды совокупно занимают больше половины легкового авторынка в России.
Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50 процентов на фоне падения спроса, вызванного китайской экспансией. По мнению экспертов, именно такой сценарий ожидает отрасль при сохранении текущих тенденций.
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