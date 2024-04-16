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В ДНР призвали изменить закон для активизации сдачи в плен солдат ВСУ
В ДНР призвали изменить закон для активизации сдачи в плен солдат ВСУ - 16.04.2024, ПРАЙМ
В ДНР призвали изменить закон для активизации сдачи в плен солдат ВСУ
Демократизация российских законов в отношении пленных могла бы активизировать сдачу в плен солдат ВСУ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T06:50+0300
2024-04-16T06:50+0300
2024-04-16T07:09+0300
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Демократизация российских законов в отношении пленных могла бы активизировать сдачу в плен солдат ВСУ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Он отметил, что идея внесения изменений в законодательство появилась у него и ряда украинских эмигрантов, которые представляют в Российской Федерации ту Украину, с которой Россия жила в добрососедских отношениях. "Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство РФ, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее, - заявил советник главы ДНР. - Почему? Потому что сегодня в рамках российского законодательства они при переходе линии фронта все равно попадают под уголовную ответственность и находятся в тюрьме". Вместе с тем он отметил, что солдатам ВСУ необходимо дать возможность переходить на сторону России и "вместе с нами строить общее будущее".Большинство украинских солдат не хотят воевать против Российской Федерации, подчеркнул Кимаковский, но вынуждены это делать из-за угрозы уголовного преследования, а командование ВСУ пугает их уголовной ответственностью при попадании в плен. В то же время советник Пушилина отметил, что при создании для пленных "мягкого захода" на территорию Российской Федерации под "личиной ягнят попытаются прийти и преступники", но российские спецслужбы способны решить эту задачу. По его мнению, ближайшее время в России будет заработает мягкая сила такого рода."Это необходимо, потому что, если мы даже 10 тысяч возьмем в плен таким вот образом - это целая дивизия - мы ослабим украинскую армию, в живых останутся наши с вами ребята. И это будет хорошим примером, когда мы покажем, как мы к ним относимся, когда они живут на территории России, занимаются восстановлением того же Мариуполя, Волновахи, Авдеевки, Артемовска", - пояснил советник.Он выразил уверенность, что в результате солдаты ВСУ будут не только сами охотнее переходить на нашу сторону, но и приводить своих "упоротых" командиров и привозить технику. Подытоживая, он отметил: "А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например, за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию".
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днр, закон, всу
Спецоперация на Украине, ДНР, закон, ВСУ
В ДНР призвали изменить закон для активизации сдачи в плен солдат ВСУ
В ДНР призвали демократизировать закон для активизации сдачи в плен солдат ВСУ
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Демократизация российских законов в отношении пленных могла бы активизировать сдачу в плен солдат ВСУ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Он отметил, что идея внесения изменений в законодательство появилась у него и ряда украинских эмигрантов, которые представляют в Российской Федерации ту Украину, с которой Россия жила в добрососедских отношениях.
"Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство РФ, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее, - заявил советник главы ДНР. - Почему? Потому что сегодня в рамках российского законодательства они при переходе линии фронта все равно попадают под уголовную ответственность и находятся в тюрьме".
Вместе с тем он отметил, что солдатам ВСУ необходимо дать возможность переходить на сторону России и "вместе с нами строить общее будущее".
Большинство украинских солдат не хотят воевать против Российской Федерации, подчеркнул Кимаковский, но вынуждены это делать из-за угрозы уголовного преследования, а командование ВСУ пугает их уголовной ответственностью при попадании в плен. В то же время советник Пушилина отметил, что при создании для пленных "мягкого захода" на территорию Российской Федерации под "личиной ягнят попытаются прийти и преступники", но российские спецслужбы способны решить эту задачу.
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По его мнению, ближайшее время в России будет заработает мягкая сила такого рода.
"Это необходимо, потому что, если мы даже 10 тысяч возьмем в плен таким вот образом - это целая дивизия - мы ослабим украинскую армию, в живых останутся наши с вами ребята. И это будет хорошим примером, когда мы покажем, как мы к ним относимся, когда они живут на территории России, занимаются восстановлением того же Мариуполя, Волновахи, Авдеевки, Артемовска", - пояснил советник.
Он выразил уверенность, что в результате солдаты ВСУ будут не только сами охотнее переходить на нашу сторону, но и приводить своих "упоротых" командиров и привозить технику.
Подытоживая, он отметил: "А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например, за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию".