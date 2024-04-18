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"Поймай крота". В США обеспокоены новым способом обхода санкций - 18.04.2024, ПРАЙМ
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"Поймай крота". В США обеспокоены новым способом обхода санкций
"Поймай крота". В США обеспокоены новым способом обхода санкций - 18.04.2024, ПРАЙМ
"Поймай крота". В США обеспокоены новым способом обхода санкций
По мере усиления американского санкционного давления на Москву торговля российской нефтью с Индией стала напоминать игру в "Поймай крота". Как только один... | 18.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-18T14:07+0300
2024-04-18T14:07+0300
энергетика
обход санкций
торговля нефтью
трейдеры
топливо
индия
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. По мере усиления американского санкционного давления на Москву торговля российской нефтью с Индией стала напоминать игру в "Поймай крота". Как только один трейдер начинает приобретать известность, он тут же исчезает с радаров, зато появляется другой, пишет Bloomberg.По словам трейдеров и руководителей индийских нефтеперерабатывающих заводов, новые фирмы, чьи названия неизвестны даже самым опытным торговцам по всей Азии, возникают "как черт из табакерки". Эти компании обеспечивают поставки нефти от производителей стран ОПЕК+ и третьим по величине импортером и потребителем в мире - Индией.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам источников, многие из этих новичков начали торговать российскими сортами лишь в последние несколько месяцев, после введения США санкций в стали продавцами российских сортов только за последние несколько месяцев, после того как США ввели санкции в отношении гонконгского трейдера Bellatrix Energy и базирующейся в ОАЭ Zeenit Supply and Trading.Эти компании формируют постоянно развивающуюся сеть перевозчиков, что становится все более серьезной проблемой для администрации Байдена. Она пытается наказать тех, кто помогает русским уходить от санкций. Но вопрос о непредвиденных последствиях санкций и о способности индустрии адаптироваться, в том числе, к оттоку малоизвестных компаний, остается открытым. И счейчас это очевидно как никогда.В марте индийский импорт нефти из России стал самым высоким за последние четыре месяца. В период с января по февраль три ранее неизвестные компании — Blackford, Black Pearl и Vertex — совместно сыграли значительную роль в снабжении российской нефтью частных и государственных переработчиков в Индии. Об этом сообщили изданию трейдеры и руководители нефтеперерабатывающих заводов на условиях анонимности.По данным трейдеров, легкость регистрации новых предприятий в таких местах, как Дубай и Гонконг, сыграла ключевую роль в создании новых фирм. Всего несколько месяцев назад большинство из этих названий ничего не говорили даже профессиональным торговцам. Однако эти фирмы, а также те, кто был до них, подняли импорт Индии из России с почти нулевого уровня до пика в более чем два миллиона баррелей нефти в день в прошлом году.Преимущество мелких торговцев заключается в том, что их легко заменить, поскольку это по факту фирмы-однодневки, существующие менее года, говорит Виктор Катона, ведущий аналитик по сырой нефти в аналитической компании Kpler.Эта текучка кадров делает для США сложным их выявление. Хотя компании могут казаться новыми, люди, стоящие за ними, как правило, продавали российскую нефть в Индию и раньше. Все пытаются играть в прятки, поскольку никто не хочет быть пойманным на нарушении санкций. Индия нуждается в дешевом сырье, чтобы сдержать инфляцию, и посредники имеют решающее значение для поддержания притока нефти – откуда бы она ни шла.
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обход санкций, торговля нефтью, трейдеры, топливо, индия
Энергетика, обход санкций, торговля нефтью, трейдеры, топливо, ИНДИЯ
14:07 18.04.2024
 
"Поймай крота". В США обеспокоены новым способом обхода санкций

Bloomberg: торговцы российской нефтью путают следы, как при игре в прятки

Танкер
Танкер
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. По мере усиления американского санкционного давления на Москву торговля российской нефтью с Индией стала напоминать игру в "Поймай крота". Как только один трейдер начинает приобретать известность, он тут же исчезает с радаров, зато появляется другой, пишет Bloomberg.
По словам трейдеров и руководителей индийских нефтеперерабатывающих заводов, новые фирмы, чьи названия неизвестны даже самым опытным торговцам по всей Азии, возникают "как черт из табакерки". Эти компании обеспечивают поставки нефти от производителей стран ОПЕК+ и третьим по величине импортером и потребителем в мире - Индией.
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По словам источников, многие из этих новичков начали торговать российскими сортами лишь в последние несколько месяцев, после введения США санкций в стали продавцами российских сортов только за последние несколько месяцев, после того как США ввели санкции в отношении гонконгского трейдера Bellatrix Energy и базирующейся в ОАЭ Zeenit Supply and Trading.
Эти компании формируют постоянно развивающуюся сеть перевозчиков, что становится все более серьезной проблемой для администрации Байдена. Она пытается наказать тех, кто помогает русским уходить от санкций. Но вопрос о непредвиденных последствиях санкций и о способности индустрии адаптироваться, в том числе, к оттоку малоизвестных компаний, остается открытым. И счейчас это очевидно как никогда.
В марте индийский импорт нефти из России стал самым высоким за последние четыре месяца. В период с января по февраль три ранее неизвестные компании — Blackford, Black Pearl и Vertex — совместно сыграли значительную роль в снабжении российской нефтью частных и государственных переработчиков в Индии. Об этом сообщили изданию трейдеры и руководители нефтеперерабатывающих заводов на условиях анонимности.
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По данным трейдеров, легкость регистрации новых предприятий в таких местах, как Дубай и Гонконг, сыграла ключевую роль в создании новых фирм. Всего несколько месяцев назад большинство из этих названий ничего не говорили даже профессиональным торговцам. Однако эти фирмы, а также те, кто был до них, подняли импорт Индии из России с почти нулевого уровня до пика в более чем два миллиона баррелей нефти в день в прошлом году.
Преимущество мелких торговцев заключается в том, что их легко заменить, поскольку это по факту фирмы-однодневки, существующие менее года, говорит Виктор Катона, ведущий аналитик по сырой нефти в аналитической компании Kpler.
Эта текучка кадров делает для США сложным их выявление. Хотя компании могут казаться новыми, люди, стоящие за ними, как правило, продавали российскую нефть в Индию и раньше. Все пытаются играть в прятки, поскольку никто не хочет быть пойманным на нарушении санкций. Индия нуждается в дешевом сырье, чтобы сдержать инфляцию, и посредники имеют решающее значение для поддержания притока нефти – откуда бы она ни шла.
 
Энергетикаобход санкцийторговля нефтьютрейдерытопливоИНДИЯ
 
 
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