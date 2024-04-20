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В США рассказали, когда Украина получат американское оружие
В США рассказали, когда Украина получат американское оружие - 20.04.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, когда Украина получат американское оружие
Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить часть вооружения украинским подразделениям, которые сейчас вынуждены нормировать артиллерийские снаряды и... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T08:28+0300
2024-04-20T08:28+0300
2024-04-20T08:28+0300
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить часть вооружения украинским подразделениям, которые сейчас вынуждены нормировать артиллерийские снаряды и снаряды ПВО, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.По их словам, у Пентагона заготовлена "масштабная военная помощь" для Украины, и ее предоставят после того, как вступит в силу давно отложенная мера по финансированию Киева, которая, как ожидается, будет принята палатой представителей в эти выходные, одобрена сенатом на следующей неделе, а президент Джо Байден ее подпишет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам источников, Министерство обороны прогнозировало, что Украина будет постепенно уступать все больше территорий российским войскам и "столкнется с ошеломляющими потерями" без срочных мер в конгрессе. В связи с этим ведомство начало формировать пакет помощи заблаговременно.Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что после того, как законопроект об помощи США иностранным союзникам на сумму 95 миллиардов долларов будет принят, потребуется менее недели, чтобы часть вооружений была доставлена на поле боя — в зависимости от о том, где хранятся боеприпасы.Законопроект предусматривает выделение около 60 миллиардов долларов для Украины, причем большая часть оставшейся суммы предназначена для Израиля и партнеров США в Азии.Пока точно неясно, насколько обширным будет этот пакет, хотя он почти наверняка будет содержать крайне необходимые боеприпасы для систем, на которые больше всего полагаются украинские военные. К ним относятся 155-миллиметровые снаряды, используемые в гаубицах НАТО, и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности. Также вероятно, что Пентагон предоставит Украине новую партию средств ПВО и боеприпасов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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сша, украина, оружие
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, оружие
В США рассказали, когда Украина получат американское оружие
WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить ВСУ боеприпасы
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ.
Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить часть вооружения украинским подразделениям, которые сейчас вынуждены нормировать артиллерийские снаряды и снаряды ПВО, пишет The Washington Post
со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, у Пентагона заготовлена "масштабная военная помощь" для Украины, и ее предоставят после того, как вступит в силу давно отложенная мера по финансированию Киева, которая, как ожидается, будет принята палатой представителей в эти выходные, одобрена сенатом на следующей неделе, а президент Джо Байден ее подпишет.
По словам источников, Министерство обороны прогнозировало, что Украина будет постепенно уступать все больше территорий российским войскам и "столкнется с ошеломляющими потерями" без срочных мер в конгрессе. В связи с этим ведомство начало формировать пакет помощи заблаговременно.
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Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что после того, как законопроект об помощи США иностранным союзникам на сумму 95 миллиардов долларов будет принят, потребуется менее недели, чтобы часть вооружений была доставлена на поле боя — в зависимости от о том, где хранятся боеприпасы.
Законопроект предусматривает выделение около 60 миллиардов долларов для Украины, причем большая часть оставшейся суммы предназначена для Израиля и партнеров США в Азии.
Пока точно неясно, насколько обширным будет этот пакет, хотя он почти наверняка будет содержать крайне необходимые боеприпасы для систем, на которые больше всего полагаются украинские военные. К ним относятся 155-миллиметровые снаряды, используемые в гаубицах НАТО, и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности. Также вероятно, что Пентагон предоставит Украине новую партию средств ПВО и боеприпасов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.