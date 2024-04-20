https://1prime.ru/20240420/ssha-847543615.html

В США рассказали, как в свое время подвели Украину

В США рассказали, как в свое время подвели Украину - 20.04.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, как в свое время подвели Украину

США подвели Украину, когда напрасно их обнадежили с поставками оружия и не сразу дали ВСУ современные системы вооружений — такое мнение высказал в беседе с... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T09:45+0300

2024-04-20T09:45+0300

2024-04-20T09:45+0300

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США подвели Украину, когда напрасно их обнадежили с поставками оружия и не сразу дали ВСУ современные системы вооружений — такое мнение высказал в беседе с изданием Salon военный эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Эллиот Акерман."Существует старая поговорка: если тебя просят об оружии, самое опасное — это напрасно обнадежить человека. Если не можешь сказать "да", говори сразу "нет". А самый худший ответ — медленное и повторенное много раз "нет" после первоначального "да"", — пояснил собеседник.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, то, что США сделали с Украиной, в некотором смысле даже хуже, чем медленное "нет", поскольку им сказали медленное "да". Эксперт пояснил, что если бы в марте 2022 года, то есть на следующий месяц после начала СВО, у украинских войск начали бы появляться танки Abrams, ракетные системы ATACMS и самолеты F-16, это могло бы иметь реальное значение — но Киеву тогда было отказано."Но точно так же, как на поле боя, человек маневрирует во времени. Время также является пространством для маневра на поле боя. Мы позволили сильно обойти себя с фланга по времени и затянули с поставками украинцам этих систем вооружения. Характер поля боя изменился. Русские сейчас укрепились и окопались так, как никогда не укреплялись раньше", — рассказал эксперт.По мнению Акермана, эффективность поставляемых Соединенными Штатами украинцам систем вооружения уже не будет такой высокой, как могла быть два года назад. В связи с этим он задался вопросом, должен ли Вашингтон по-прежнему отправлять Киеву оружие, и ответил, что должны, и это вооружение все равно будет иметь свое значение."Но мы упустили свои возможности. И я бы сказал, что если бы это оружие появилось на Украине гораздо быстрее, сегодня мы могли бы оказаться там в совершенно ином положении", — сделал вывод эксперт.Москва направляла странам НАТО ноту по поставкам вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Тем самым блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают в конфликте непосредственное участие, что не способствует его разрешению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, оружие