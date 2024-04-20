https://1prime.ru/20240420/ssha-847543615.html
В США рассказали, как в свое время подвели Украину
В США рассказали, как в свое время подвели Украину - 20.04.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, как в свое время подвели Украину
США подвели Украину, когда напрасно их обнадежили с поставками оружия и не сразу дали ВСУ современные системы вооружений — такое мнение высказал в беседе с... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T09:45+0300
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США подвели Украину, когда напрасно их обнадежили с поставками оружия и не сразу дали ВСУ современные системы вооружений — такое мнение высказал в беседе с изданием Salon военный эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Эллиот Акерман."Существует старая поговорка: если тебя просят об оружии, самое опасное — это напрасно обнадежить человека. Если не можешь сказать "да", говори сразу "нет". А самый худший ответ — медленное и повторенное много раз "нет" после первоначального "да"", — пояснил собеседник.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, то, что США сделали с Украиной, в некотором смысле даже хуже, чем медленное "нет", поскольку им сказали медленное "да". Эксперт пояснил, что если бы в марте 2022 года, то есть на следующий месяц после начала СВО, у украинских войск начали бы появляться танки Abrams, ракетные системы ATACMS и самолеты F-16, это могло бы иметь реальное значение — но Киеву тогда было отказано."Но точно так же, как на поле боя, человек маневрирует во времени. Время также является пространством для маневра на поле боя. Мы позволили сильно обойти себя с фланга по времени и затянули с поставками украинцам этих систем вооружения. Характер поля боя изменился. Русские сейчас укрепились и окопались так, как никогда не укреплялись раньше", — рассказал эксперт.По мнению Акермана, эффективность поставляемых Соединенными Штатами украинцам систем вооружения уже не будет такой высокой, как могла быть два года назад. В связи с этим он задался вопросом, должен ли Вашингтон по-прежнему отправлять Киеву оружие, и ответил, что должны, и это вооружение все равно будет иметь свое значение."Но мы упустили свои возможности. И я бы сказал, что если бы это оружие появилось на Украине гораздо быстрее, сегодня мы могли бы оказаться там в совершенно ином положении", — сделал вывод эксперт.Москва направляла странам НАТО ноту по поставкам вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Тем самым блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают в конфликте непосредственное участие, что не способствует его разрешению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, оружие
В США рассказали, как в свое время подвели Украину
Salon: США подвели Украину, напрасно обнадежив в 2022 году с поставками оружия
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ.
США подвели Украину, когда напрасно их обнадежили с поставками оружия и не сразу дали ВСУ современные системы вооружений — такое мнение высказал в беседе с изданием Salon
военный эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Эллиот Акерман.
"Существует старая поговорка: если тебя просят об оружии, самое опасное — это напрасно обнадежить человека. Если не можешь сказать "да", говори сразу "нет". А самый худший ответ — медленное и повторенное много раз "нет" после первоначального "да"", — пояснил собеседник.
По его мнению, то, что США сделали с Украиной, в некотором смысле даже хуже, чем медленное "нет", поскольку им сказали медленное "да". Эксперт пояснил, что если бы в марте 2022 года, то есть на следующий месяц после начала СВО, у украинских войск начали бы появляться танки Abrams, ракетные системы ATACMS и самолеты F-16, это могло бы иметь реальное значение — но Киеву тогда было отказано.
В США рассказали, когда Украина получат американское оружие
"Но точно так же, как на поле боя, человек маневрирует во времени. Время также является пространством для маневра на поле боя. Мы позволили сильно обойти себя с фланга по времени и затянули с поставками украинцам этих систем вооружения. Характер поля боя изменился. Русские сейчас укрепились и окопались так, как никогда не укреплялись раньше", — рассказал эксперт.
По мнению Акермана, эффективность поставляемых Соединенными Штатами украинцам систем вооружения уже не будет такой высокой, как могла быть два года назад. В связи с этим он задался вопросом, должен ли Вашингтон по-прежнему отправлять Киеву оружие, и ответил, что должны, и это вооружение все равно будет иметь свое значение.
"Но мы упустили свои возможности. И я бы сказал, что если бы это оружие появилось на Украине гораздо быстрее, сегодня мы могли бы оказаться там в совершенно ином положении", — сделал вывод эксперт.
Москва направляла странам НАТО ноту по поставкам вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Тем самым блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают в конфликте непосредственное участие, что не способствует его разрешению.