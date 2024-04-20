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В США рассказали, как в свое время подвели Украину - 20.04.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали, как в свое время подвели Украину
В США рассказали, как в свое время подвели Украину - 20.04.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, как в свое время подвели Украину
США подвели Украину, когда напрасно их обнадежили с поставками оружия и не сразу дали ВСУ современные системы вооружений — такое мнение высказал в беседе с... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T09:45+0300
2024-04-20T09:45+0300
спецоперация на украине
украина
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оружие
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США подвели Украину, когда напрасно их обнадежили с поставками оружия и не сразу дали ВСУ современные системы вооружений — такое мнение высказал в беседе с изданием Salon военный эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Эллиот Акерман."Существует старая поговорка: если тебя просят об оружии, самое опасное — это напрасно обнадежить человека. Если не можешь сказать "да", говори сразу "нет". А самый худший ответ — медленное и повторенное много раз "нет" после первоначального "да"", — пояснил собеседник.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, то, что США сделали с Украиной, в некотором смысле даже хуже, чем медленное "нет", поскольку им сказали медленное "да". Эксперт пояснил, что если бы в марте 2022 года, то есть на следующий месяц после начала СВО, у украинских войск начали бы появляться танки Abrams, ракетные системы ATACMS и самолеты F-16, это могло бы иметь реальное значение — но Киеву тогда было отказано."Но точно так же, как на поле боя, человек маневрирует во времени. Время также является пространством для маневра на поле боя. Мы позволили сильно обойти себя с фланга по времени и затянули с поставками украинцам этих систем вооружения. Характер поля боя изменился. Русские сейчас укрепились и окопались так, как никогда не укреплялись раньше", — рассказал эксперт.По мнению Акермана, эффективность поставляемых Соединенными Штатами украинцам систем вооружения уже не будет такой высокой, как могла быть два года назад. В связи с этим он задался вопросом, должен ли Вашингтон по-прежнему отправлять Киеву оружие, и ответил, что должны, и это вооружение все равно будет иметь свое значение."Но мы упустили свои возможности. И я бы сказал, что если бы это оружие появилось на Украине гораздо быстрее, сегодня мы могли бы оказаться там в совершенно ином положении", — сделал вывод эксперт.Москва направляла странам НАТО ноту по поставкам вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Тем самым блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают в конфликте непосредственное участие, что не способствует его разрешению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, оружие
09:45 20.04.2024
 
В США рассказали, как в свое время подвели Украину

Salon: США подвели Украину, напрасно обнадежив в 2022 году с поставками оружия

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. США подвели Украину, когда напрасно их обнадежили с поставками оружия и не сразу дали ВСУ современные системы вооружений — такое мнение высказал в беседе с изданием Salon военный эксперт, ветеран Корпуса морской пехоты США Эллиот Акерман.
"Существует старая поговорка: если тебя просят об оружии, самое опасное — это напрасно обнадежить человека. Если не можешь сказать "да", говори сразу "нет". А самый худший ответ — медленное и повторенное много раз "нет" после первоначального "да"", — пояснил собеседник.
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По его мнению, то, что США сделали с Украиной, в некотором смысле даже хуже, чем медленное "нет", поскольку им сказали медленное "да". Эксперт пояснил, что если бы в марте 2022 года, то есть на следующий месяц после начала СВО, у украинских войск начали бы появляться танки Abrams, ракетные системы ATACMS и самолеты F-16, это могло бы иметь реальное значение — но Киеву тогда было отказано.
США - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В США рассказали, когда Украина получат американское оружие
08:28
"Но точно так же, как на поле боя, человек маневрирует во времени. Время также является пространством для маневра на поле боя. Мы позволили сильно обойти себя с фланга по времени и затянули с поставками украинцам этих систем вооружения. Характер поля боя изменился. Русские сейчас укрепились и окопались так, как никогда не укреплялись раньше", — рассказал эксперт.
По мнению Акермана, эффективность поставляемых Соединенными Штатами украинцам систем вооружения уже не будет такой высокой, как могла быть два года назад. В связи с этим он задался вопросом, должен ли Вашингтон по-прежнему отправлять Киеву оружие, и ответил, что должны, и это вооружение все равно будет иметь свое значение.
"Но мы упустили свои возможности. И я бы сказал, что если бы это оружие появилось на Украине гораздо быстрее, сегодня мы могли бы оказаться там в совершенно ином положении", — сделал вывод эксперт.
Москва направляла странам НАТО ноту по поставкам вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Тем самым блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают в конфликте непосредственное участие, что не способствует его разрешению.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАоружие
 
 
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