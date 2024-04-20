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Россиянам приготовили "сюрприз", который изменит авторынок на долгие годы

Россиянам приготовили "сюрприз", который изменит авторынок на долгие годы - 20.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам приготовили "сюрприз", который изменит авторынок на долгие годы

На минувшей неделе глава "АвтоВАЗа" выступил с радикальным предложением - увеличить утильсбор для импортных автомобилей почти до миллиона рублей. В компании... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T04:04+0300

2024-04-20T04:04+0300

2024-04-20T04:04+0300

авто

спрос на легковые авто

автоваз

утильсбор

евгений житнухин

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. На минувшей неделе глава "АвтоВАЗа" выступил с радикальным предложением - увеличить утильсбор для импортных автомобилей почти до миллиона рублей. В компании уверены, что эта мера помешает активной экспансии китайских брендов и сделает автомобили российского производства популярнее и даже дешевле. Стоит ли рассчитывать на доступность самого массового транспорта, разбирался “Прайм”.Дополнительный заслонВ этом году утильсбор предлагают поднять с 300 тысяч до 550 тысяч рублей, к 2025 году — до 660 тысяч, а к 2029-му — практически до миллиона. Речь идет о машинах с двигателем от одного до двух литров. Такие меры, считает Соколов, позволят защитить российский рынок от китайских конкурентов.Опасность в том, что восточные партнёры выходят в традиционные для отечественного производителя сегменты рынка, предлагая скидки, которые уничтожают разницу, созданную утилизационным сбором. Российскому производителю сложно выдерживать конкуренцию, поэтому он настаивает на дополнительных заслонах.О необходимости индексации утильсбора Соколов говорил неоднократно. Прошлым летом его уже повышали, чтобы усложнить жизнь перекупщиков, которые ввозят автомобили в Россию из стран ЕАЭС для перепродажи. Правила, введенные с 29 октября, дополнительно уточнили условия ввоза. И стали неприятным сюрпризом для многих россиян: при регистрации транспорта с некоторых из них потребовали уплатить утильсбор, равный, а иногда и превышающий, стоимость самого авто.Формально утилизационный сбор был введен ради экологии. По задумке, это единоразовый платеж пригодится при уничтожении отслужившей свой срок машины. Пятнадцать лет назад владелец мог сдать на переработку свой легковой автомобиль, уплатив дилеру сбор в три тысячи рублей. И получить сертификат на скидку в 50 тысяч при покупке нового отечественного авто. Программа в измененной форме возобновилась в 2014 году. А сейчас стала, по сути, защитной мерой. Но только для производителя.Не лучшее решениеПри этом положение “АвтоВАЗа” на внутреннем рынке “не такое уж критическое”, отмечает Дмитрий Плеханов, аналитик Института комплексных стратегических исследований. Благодаря уходу иностранных конкурентов доля авто марки LADA в продажах новых легковых автомобилей выросла до примерно 30 процентов.С другой стороны, производителя также можно понять. “АвтоВАЗ”, как и многие другие российские предприятия, сталкивается с ростом издержек, в том числе на заемное финансирование в результате повышения процентных ставок по кредитам, вкупе с необходимостью дополнительных расходов на перестраивание деятельности для адаптации к новым условиям.“Однако перекладывание расходов на потребителей и ограничение импорта в условиях дефицита предложения на внутреннем рынке - не лучшее решение”, - уверен аналитик.Цены на легковые автомобили и так высоки. Средняя стоимость нового импортного автомобиля в настоящий момент равна примерно 30 месячным зарплатам в стране против 24-х еще два года назад. По словам Плеханова, для продукции отечественного автопрома рост “не такой заметный”, но он тоже есть - с 14 до 17 среднемесячных зарплат.Таким образом, имеющийся разрыв в ценах пока еще обеспечивает достаточно комфортное положение на рынке для “АвтоВАЗа”.Расплатится потребительВпрочем, ситуацию в российском автопроме с доминированием импорта и ограниченным внутренним предложением трудно назвать нормальной. Для решения проблем нужна активизация государственных мер поддержки, направленных на загрузку имеющихся производственных мощностей в партнерстве с коллегами из Китая, Индии, Турции.Причем, это касается не только производства конечной продукции, но и локализации производства автокомпонентов. Так что, одним только повышением цен на автомобили эту задачу не решить, замечает Плеханов. Нужен широкий набор налоговых и финансовых стимулов для российских производителей и иностранных инвесторов.Тем временем, уже в этом месяце некоторые модели авто, ввозимые по параллельному импорту, могут подорожать примерно на 20 процентов. Из-за увеличения утильсбора и ужесточения условий растаможки станут дороже Voyah Free EVR Long Range, Geely Monjaro, Geely Monjaro и другие машины, производители которых официально представлены в России, говорит Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH.При этом концернам из Китая, которые поставляют авто напрямую, удастся еще сильнее укрепить свое присутствие и долю реализации новых машин. “Кроме того, подобные заградительные меры нивелируют стремление китайских брендов локализовать свои производства в РФ. А это в конечном итоге негативно отразится на потребителях, сократив ассортимент в сегменте новых автомобилей”, - отметил автоэксперт.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

авто, спрос на легковые авто, автоваз, утильсбор, евгений житнухин