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Британцы оценили оружие, которое даст России победу
Британцы оценили оружие, которое даст России победу - 21.04.2024, ПРАЙМ
Британцы оценили оружие, которое даст России победу
Российская авиация в ходе спецоперации на Украине успешно использует старые бомбы, усовершенствованные с помощью комплектов спутникового наведения и оперения,... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T11:56+0300
2024-04-21T11:56+0300
2024-04-21T11:56+0300
спецоперация на украине
оружие
великобритания
россия
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российская авиация в ходе спецоперации на Украине успешно использует старые бомбы, усовершенствованные с помощью комплектов спутникового наведения и оперения, пишет британское издание The Telegraph.Как отмечается в публикации, на Украине происходит тревожный перелом в конфликте, где российская авиация действует безнаказанно. Этот успех связан с использованием новейших вооружений и совершенствованием старого оружия, пишет автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, наряду с недавним наступлением вокруг Авдеевки такая тактика знаменует собой тревожный перелом в конфликте: российская авиация не просто вернулась, но и расчищает Москве путь к победе.Недостаток ракет класса "земля-воздух" и эффективных истребителей у Украины делает российскую авиацию опасной, при этом в воздушном бою расстояние имеет большое значение, и даже небольшой зазор между противоборствующими системами может определить победу или поражение, предупреждает автор.В этих условиях, как отмечается, американские ракетные системы Patriot, при всей своей эффективности, настолько ценны, что Украина не может себе позволить их терять — поэтому они редко появляются на линии фронта.При этом долгожданные F-16 могут посоперничать с российскими Су-34 и Су-35, но их количество ограничено."Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны — особенно в должном масштабе. Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность", — подчеркивается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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оружие, великобритания, россия, украина
Спецоперация на Украине, оружие, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
Британцы оценили оружие, которое даст России победу
The Telegraph: Россия успешно использует на Украине модифицированные старые бомбы
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ.
Российская авиация в ходе спецоперации на Украине успешно использует старые бомбы, усовершенствованные с помощью комплектов спутникового наведения и оперения, пишет британское издание The Telegraph
.
Как отмечается в публикации, на Украине происходит тревожный перелом в конфликте, где российская авиация действует безнаказанно. Этот успех связан с использованием новейших вооружений и совершенствованием старого оружия, пишет автор.
По словам автора, наряду с недавним наступлением вокруг Авдеевки такая тактика знаменует собой тревожный перелом в конфликте: российская авиация не просто вернулась, но и расчищает Москве путь к победе.
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Недостаток ракет класса "земля-воздух" и эффективных истребителей у Украины делает российскую авиацию опасной, при этом в воздушном бою расстояние имеет большое значение, и даже небольшой зазор между противоборствующими системами может определить победу или поражение, предупреждает автор.
В этих условиях, как отмечается, американские ракетные системы Patriot, при всей своей эффективности, настолько ценны, что Украина не может себе позволить их терять — поэтому они редко появляются на линии фронта.
При этом долгожданные F-16 могут посоперничать с российскими Су-34 и Су-35, но их количество ограничено.
"Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны — особенно в должном масштабе. Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность", — подчеркивается в публикации.