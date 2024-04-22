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В Германии назвали слабые стороны китайских авто - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В Германии назвали слабые стороны китайских авто
В Германии назвали слабые стороны китайских авто - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали слабые стороны китайских авто
Немецкая организация автомобилистов ADAC проанализировала китайские автомобили и назвала их слабые стороны. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:04+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Немецкая организация автомобилистов ADAC проанализировала китайские автомобили и назвала их слабые стороны.В результате исследования было выяснено, что китайские автомобили почти догнали европейские по качеству и безопасности. Организация отметила высокую культуру производства, качество материалов и уровень подгонки деталей у китайских автомобилей.Тем не менее, у китайских авто до сих пор существуют проблемы с работой систем адаптивного круиз-контроля и мультимедийных сенсорных экранов. В ADAC также отметили быструю реакцию китайских производителей на критику и их работу над устранением ошибок, включая значительное улучшение систем в автомобилях.В организации заключили, что программные ошибки, некорректный перевод и особенности работы тачскрина также стали проблемой для многих китайских автомобилей.
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россия, китай, авто, новости
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Новости
13:04 22.04.2024
 
В Германии назвали слабые стороны китайских авто

Немецкая ADAC провела анализ китайских автомобилей и назвала их слабые стороны

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Немецкая организация автомобилистов ADAC проанализировала китайские автомобили и назвала их слабые стороны.
В результате исследования было выяснено, что китайские автомобили почти догнали европейские по качеству и безопасности. Организация отметила высокую культуру производства, качество материалов и уровень подгонки деталей у китайских автомобилей.
Тем не менее, у китайских авто до сих пор существуют проблемы с работой систем адаптивного круиз-контроля и мультимедийных сенсорных экранов. В ADAC также отметили быструю реакцию китайских производителей на критику и их работу над устранением ошибок, включая значительное улучшение систем в автомобилях.
В организации заключили, что программные ошибки, некорректный перевод и особенности работы тачскрина также стали проблемой для многих китайских автомобилей.
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