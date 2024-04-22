https://1prime.ru/20240422/avto-847577689.html

В Германии назвали слабые стороны китайских авто

В Германии назвали слабые стороны китайских авто - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Германии назвали слабые стороны китайских авто

Немецкая организация автомобилистов ADAC проанализировала китайские автомобили и назвала их слабые стороны. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:04+0300

2024-04-22T13:04+0300

2024-04-22T13:04+0300

россия

китай

авто

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Немецкая организация автомобилистов ADAC проанализировала китайские автомобили и назвала их слабые стороны.В результате исследования было выяснено, что китайские автомобили почти догнали европейские по качеству и безопасности. Организация отметила высокую культуру производства, качество материалов и уровень подгонки деталей у китайских автомобилей.Тем не менее, у китайских авто до сих пор существуют проблемы с работой систем адаптивного круиз-контроля и мультимедийных сенсорных экранов. В ADAC также отметили быструю реакцию китайских производителей на критику и их работу над устранением ошибок, включая значительное улучшение систем в автомобилях.В организации заключили, что программные ошибки, некорректный перевод и особенности работы тачскрина также стали проблемой для многих китайских автомобилей.

https://1prime.ru/20240313/avto-846225903.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто, новости