https://1prime.ru/20240423/chery-847608339.html

Обслуживание популярного "китайца" обойдется водителю в 1,5 миллиона рублей

Обслуживание популярного "китайца" обойдется водителю в 1,5 миллиона рублей - 23.04.2024, ПРАЙМ

Обслуживание популярного "китайца" обойдется водителю в 1,5 миллиона рублей

Сумма расходов, связанных с владением китайским компактным кроссовером Chery Tiggo 4 Pro, составит более полутора миллиона рублей за пять лет. Такие данные... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:18+0300

2024-04-23T11:18+0300

2024-04-23T11:18+0300

авто

спрос на легковые авто

экспорт китая

chery

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сумма расходов, связанных с владением китайским компактным кроссовером Chery Tiggo 4 Pro, составит более полутора миллиона рублей за пять лет. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство НАПИ.Эта модель входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России. Ее стоимость в исследуемой комплектации - 2 199 000 рублей. По данным НАПИ, стоимость владения за один километр составит 20,48 рубля, в месяц — около 25,6 тысячи. За год, таким образом, набегает 307 тысяч.При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тысяч километров в год. Общая стоимость владения складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско), покупки резины и ее замены, топлива при среднем расходе, заявленном производителем, технического обслуживания, текущего ремонта, а также оплаты налогов и сборов.Ранее стало известно, что в России появятся премиальные китайские авто. "МБ Рус" (бывший российский офис Mercedes-Benz, входит в группу компаний "Автодом") начинает продажи китайских премиальных кроссоверов нового бренда Seres: гибридов М5 и М7. Модель М5 будет стоить от 6,6 миллиона рублей, М7 - от 7,6 миллиона рублей. Автомобили представлены в комплектациях премиум.Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50% на фоне падения спроса, вызванного китайской экспансией, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

https://1prime.ru/20240410/avto-847233395.html

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авто, спрос на легковые авто, экспорт китая, chery