https://1prime.ru/20240423/genprokuratura-847612123.html
ГП начала чаще привлекать банки за "сиюминутные" кредиты пенсионерам
ГП начала чаще привлекать банки за "сиюминутные" кредиты пенсионерам - 23.04.2024, ПРАЙМ
ГП начала чаще привлекать банки за "сиюминутные" кредиты пенсионерам
Генеральная прокуратура начала чаще привлекать к ответственности банки, выдающие "сиюминутные" кредиты пенсионерам. Об этом заявил первый заместитель... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:44+0300
2024-04-23T12:44+0300
2024-04-23T12:44+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура начала чаще привлекать к ответственности банки, выдающие "сиюминутные" кредиты пенсионерам. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин."И с этого года наращиваем практику привлечения к гражданской ответственности банков. Поскольку зачастую получается, что такая категория граждан, незащищенная, как пенсионеры, получает спокойно, свободно, сиюминутно кредиты... Здесь возникает много вопросов к кредитным организациям", - заявил Разинкин.Ранее в Москве мошенники вынудили пенсионерку оформить кредиты на 300 тысяч рублей, представляясь сотрудниками Банка России. Кроме того, женщина перевелв аферистам накопления на сумму более 1,2 миллиона рублей.Согласно данным из открытых источников, российское законодательство не накладывает ограничения на выдачу кредитов пенсионерам. Более того, многие банки считают такую категорию заемщиков наиболее дисциплинированной, сознательной и к тому же платежеспособной, так как доход у пенсионеров постоянный.
https://1prime.ru/20240422/moshenniki-847571377.html
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россия, банки, пенсионеры, кредиты, новости
РОССИЯ, Банки, ПЕНСИОНЕРЫ, КРЕДИТЫ, Новости
ГП начала чаще привлекать банки за "сиюминутные" кредиты пенсионерам
ГП начала чаще привлекать к ответственности банки за "сиюминутные" кредиты пенсионерам
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура начала чаще привлекать к ответственности банки, выдающие "сиюминутные" кредиты пенсионерам. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин.
"И с этого года наращиваем практику привлечения к гражданской ответственности банков. Поскольку зачастую получается, что такая категория граждан, незащищенная, как пенсионеры, получает спокойно, свободно, сиюминутно кредиты... Здесь возникает много вопросов к кредитным организациям", - заявил Разинкин.
Ранее в Москве мошенники вынудили пенсионерку оформить кредиты на 300 тысяч рублей, представляясь сотрудниками Банка России. Кроме того, женщина перевелв аферистам накопления на сумму более 1,2 миллиона рублей.
Согласно данным из открытых источников, российское законодательство не накладывает ограничения на выдачу кредитов пенсионерам. Более того, многие банки считают такую категорию заемщиков наиболее дисциплинированной, сознательной и к тому же платежеспособной, так как доход у пенсионеров постоянный.
Аферисты похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей