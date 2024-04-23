https://1prime.ru/20240423/kolumbiya-847600287.html

Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, служивших в ВСУ

Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, служивших в ВСУ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, служивших в ВСУ

Наемники из других стран отправляются воевать на стороне Киева в надежде на крупное вознаграждение, а их семьи потом не могут даже получить их тела, сообщили... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T07:44+0300

2024-04-23T07:44+0300

2024-04-23T07:45+0300

спецоперация на украине

украина

колумбия

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БОГОТА, 23 апр - ПРАЙМ. Наемники из других стран отправляются воевать на стороне Киева в надежде на крупное вознаграждение, а их семьи потом не могут даже получить их тела, сообщили РИА Новости родственники погибших из Колумбии. Когда Россия начала спецоперацию, на Украину хлынуло большое количество наемников из других стран. Российское Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении наемников и фиксировало их наличие в зоне СВО. Как выяснили корреспонденты РИА Новости, в западных государствах на кладбищах множатся могилы убитых на Украине, несмотря на заверения политиков в Европе и США, что конфликт не затронет их граждан. Бывший профессиональный военнослужащий вооруженных сил Колумбии Харрисон Астудильо прослужил год и три месяца в ВСУ и в марте этого года был убит. Его двоюродный брат - Альберто Астудильо - сообщил, что главным образом его родственник отправился на войну за деньги. По его мнению, больше всего брата побудила на этот шаг сложившаяся в стране экономическая ситуация. "Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин", - отметил Альберто. Местные СМИ сообщают, что многие бывшие военные и полицейские поддались на обещания большого вознаграждения.Аналогичная ситуация произошла с мужем Лауры, которая предпочла в беседе с РИА Новости изменить свое имя. По словам женщины, ее мужа "ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо в месяц" (5 тысяч долларов).Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело. "Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва", - сообщил двоюродный брат Альберто, добавив, что семья погибшего пытается через социальные сети выяснить, как вернуть тело на родину. Лаура рассказала, что ей повезло вернуть тело супруга. "Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести", - отметила она. В середине марта Минобороны России заявило, что за время спецоперации на Украину приехали 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" назвали Польшу - оттуда прибыли 2 960 человек, ликвидированы 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из Соединенных Штатов потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из ФРГ приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847573007.html

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украина, колумбия