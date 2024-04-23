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Британия даст Киеву крупнейший пакет помощи на 500 млн фунтов, пишет СМИ
Британия даст Киеву крупнейший пакет помощи на 500 млн фунтов, пишет СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ
Британия даст Киеву крупнейший пакет помощи на 500 млн фунтов, пишет СМИ
Британии предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов США), об этом, как пишет издание Guardian,... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T05:31+0300
2024-04-23T05:31+0300
2024-04-23T05:31+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Британии предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов США), об этом, как пишет издание Guardian, заявил премьер Риши Сунак, Кроме того, Киеву будет предоставлено 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия."Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине... Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование", - говорится в публикации. В итоге общая сумма британской помощи Киеву в текущем финансовом году достигнет 3 миллиарда фунтов стерлингов. Как сообщают официальные лица, финансирование будет выделено из резервов казначейства. Его используют для доставки боеприпасов, средств ПВО, дронов британского производства и инженерной поддержки линии фронта на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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великобритания, украина, оружие
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, оружие
Британия даст Киеву крупнейший пакет помощи на 500 млн фунтов, пишет СМИ
Guardian: Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи на 500 млн фунтов
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Британии предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов США), об этом, как пишет издание Guardian, заявил премьер Риши Сунак,
Кроме того, Киеву будет предоставлено 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия.
"Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине... Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование", - говорится в публикации.
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В итоге общая сумма британской помощи Киеву в текущем финансовом году достигнет 3 миллиарда фунтов стерлингов. Как сообщают официальные лица, финансирование будет выделено из резервов казначейства. Его используют для доставки боеприпасов, средств ПВО, дронов британского производства и инженерной поддержки линии фронта на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.