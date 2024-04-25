https://1prime.ru/20240425/bayden-847690433.html

"Неизбежный исход". В Германии обратились к Байдену из-за Украины

"Неизбежный исход". В Германии обратились к Байдену из-за Украины - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Неизбежный исход". В Германии обратились к Байдену из-за Украины

Президент США Джо Байден предоставил Украине новый пакет помощи. чтобы оттянуть поражение ВСУ до окончания выборов. Такое мнение выразил в соцсети Х... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:09+0300

2024-04-25T13:09+0300

2024-04-25T13:09+0300

спецоперация на украине

украина

джо байден

сша

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предоставил Украине новый пакет помощи. чтобы оттянуть поражение ВСУ до окончания выборов. Такое мнение выразил в соцсети Х немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.В среду, 24 аперля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам. Согласно документу, Киев получит пакет помощи на сумму в 61 миллиард долларов."Все, что ты (Джо Байден. — Прим. ред.) сделал, — это получил шанс отсрочить неизбежный исход своего прокси-конфликта до завершения выборов", - написал Дотком.По его словам, глава Белого дома, чтобы оппоненты не припомнили ему поражение на Украине, готов отсылать украинцев на верную смерть.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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украина, джо байден, сша