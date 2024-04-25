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"Неизбежный исход". В Германии обратились к Байдену из-за Украины
"Неизбежный исход". В Германии обратились к Байдену из-за Украины - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Неизбежный исход". В Германии обратились к Байдену из-за Украины
Президент США Джо Байден предоставил Украине новый пакет помощи. чтобы оттянуть поражение ВСУ до окончания выборов. Такое мнение выразил в соцсети Х... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:09+0300
2024-04-25T13:09+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предоставил Украине новый пакет помощи. чтобы оттянуть поражение ВСУ до окончания выборов. Такое мнение выразил в соцсети Х немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.В среду, 24 аперля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам. Согласно документу, Киев получит пакет помощи на сумму в 61 миллиард долларов."Все, что ты (Джо Байден. — Прим. ред.) сделал, — это получил шанс отсрочить неизбежный исход своего прокси-конфликта до завершения выборов", - написал Дотком.По его словам, глава Белого дома, чтобы оппоненты не припомнили ему поражение на Украине, готов отсылать украинцев на верную смерть.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
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украина, джо байден, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Джо Байден, США
"Неизбежный исход". В Германии обратились к Байдену из-за Украины
Бизнесмен Дотком: Байден хочет отсрочить крах ВСУ до конца выборов в США
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден предоставил Украине новый пакет помощи. чтобы оттянуть поражение ВСУ до окончания выборов. Такое мнение выразил в соцсети Х
немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
В среду, 24 аперля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам. Согласно документу, Киев получит пакет помощи на сумму в 61 миллиард долларов.
"Все, что ты (Джо Байден. — Прим. ред.) сделал, — это получил шанс отсрочить неизбежный исход своего прокси-конфликта до завершения выборов", - написал Дотком.
По его словам, глава Белого дома, чтобы оппоненты не припомнили ему поражение на Украине, готов отсылать украинцев на верную смерть.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
Сийярто назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада