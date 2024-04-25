https://1prime.ru/20240425/ukraina-847679580.html
Надвигается русский шторм. Американское оружие не спасет от него ВСУ
Надвигается русский шторм. Американское оружие не спасет от него ВСУ - 25.04.2024, ПРАЙМ
Надвигается русский шторм. Американское оружие не спасет от него ВСУ
Командиры ВСУ рассчитывают, что помощь от западных союзников придет как можно скорее, однако ее хватит только на то, чтобы держать оборону, сообщает Politico. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:11+0300
2024-04-25T10:11+0300
2024-04-25T10:21+0300
россия
спецоперация на украине
украина
оружие
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Командиры ВСУ рассчитывают, что помощь от западных союзников придет как можно скорее, однако ее хватит только на то, чтобы держать оборону, сообщает Politico.Согласно изданию, пока что неясно, сколько времени потребуется для доставки оружия на линию фронта, так как это напрямую зависит от того, какое количество оружия союзникам удалось разместить в Европе. Кроме того, успеет ли Вашингтон доставить боеприпасы до начала российского наступления в июне-июле, задается вопросом автор статьи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Однако эта поддержка скорее всего лишь укрепит обороноспособность Украины перед надвигающимся российским штормом и вряд ли достигнет большего. И уж точно ее не хватит на то, чтобы ВСУ сами перешли в наступление", - отметил автор публикации.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240425/svo-847675600.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, оружие, новости
РОССИЯ, Спецоперация на Украине, УКРАИНА, оружие, Новости
Надвигается русский шторм. Американское оружие не спасет от него ВСУ
Politico: поддержки США не хватит на то, чтобы ВСУ перешли в наступление
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Командиры ВСУ рассчитывают, что помощь от западных союзников придет как можно скорее, однако ее хватит только на то, чтобы держать оборону, сообщает
Politico.
Согласно изданию, пока что неясно, сколько времени потребуется для доставки оружия на линию фронта, так как это напрямую зависит от того, какое количество оружия союзникам удалось разместить в Европе. Кроме того, успеет ли Вашингтон доставить боеприпасы до начала российского наступления в июне-июле, задается вопросом автор статьи.
"Однако эта поддержка скорее всего лишь укрепит обороноспособность Украины перед надвигающимся российским штормом и вряд ли достигнет большего. И уж точно ее не хватит на то, чтобы ВСУ сами перешли в наступление", - отметил автор публикации.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Запад переживает: Россия нацелилась на центральный столп обороны Украины