https://1prime.ru/20240425/ukraina-847679580.html

Надвигается русский шторм. Американское оружие не спасет от него ВСУ

Надвигается русский шторм. Американское оружие не спасет от него ВСУ - 25.04.2024, ПРАЙМ

Надвигается русский шторм. Американское оружие не спасет от него ВСУ

Командиры ВСУ рассчитывают, что помощь от западных союзников придет как можно скорее, однако ее хватит только на то, чтобы держать оборону, сообщает Politico. | 25.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Командиры ВСУ рассчитывают, что помощь от западных союзников придет как можно скорее, однако ее хватит только на то, чтобы держать оборону, сообщает Politico.Согласно изданию, пока что неясно, сколько времени потребуется для доставки оружия на линию фронта, так как это напрямую зависит от того, какое количество оружия союзникам удалось разместить в Европе. Кроме того, успеет ли Вашингтон доставить боеприпасы до начала российского наступления в июне-июле, задается вопросом автор статьи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Однако эта поддержка скорее всего лишь укрепит обороноспособность Украины перед надвигающимся российским штормом и вряд ли достигнет большего. И уж точно ее не хватит на то, чтобы ВСУ сами перешли в наступление", - отметил автор публикации.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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