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В США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Киеву
В США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Киеву - 26.04.2024, ПРАЙМ
В США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Киеву
Администрация Соединенных Штатов завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Киева и готовятся заключить контракты с американскими... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T05:37+0300
2024-04-26T05:37+0300
2024-04-26T05:38+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Киева и готовятся заключить контракты с американскими подрядчиками на сумму до $6 млрд, передает издание Politico, ссылаясь на правительственные источники. Пакет помощи, который, как предполагается, может быть анонсирован в пятницу, планируется выделить за счет одобренного конгрессом финансирования для Киева на $61 млрд. Один из источников Politico сообщил, что в пакет войдут системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, БПЛА и средства борьбы с БПЛА, а вместе с тем ракеты класса "воздух-воздух". Ожидается, что оружие в рамках указанного пакета помощи будет "добираться" до Киева на протяжении нескольких лет, поскольку деньги выделяются по линии Инициативы по содействию безопасности Украины. Следовательно, власти Соединенных Штатов подпишут контракты с американскими предприятиями ВПК на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправит Киеву оружие со складов Пентагона.
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сша, оружие, украина
Спецоперация на Украине, США, оружие, УКРАИНА
В США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Киеву
Politico: США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Киеву
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Киева и готовятся заключить контракты с американскими подрядчиками на сумму до $6 млрд, передает издание Politico, ссылаясь на правительственные источники.
Пакет помощи, который, как предполагается, может быть анонсирован в пятницу, планируется выделить за счет одобренного конгрессом финансирования для Киева на $61 млрд. Один из источников Politico сообщил, что в пакет войдут системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, БПЛА и средства борьбы с БПЛА, а вместе с тем ракеты класса "воздух-воздух".
Шойгу рассказал, куда уйдет большая часть пакета помощи для Киева
Ожидается, что оружие в рамках указанного пакета помощи будет "добираться" до Киева на протяжении нескольких лет, поскольку деньги выделяются по линии Инициативы по содействию безопасности Украины. Следовательно, власти Соединенных Штатов подпишут контракты с американскими предприятиями ВПК на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправит Киеву оружие со складов Пентагона.