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Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams
Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams - 27.04.2024, ПРАЙМ
Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams
Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского участка фронта американскую инженерную машину разграждения М1150 ABV ВСУ, созданную на базе танка M1A1SA | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T06:25+0300
2024-04-27T06:25+0300
2024-04-27T06:25+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского участка фронта американскую инженерную машину разграждения М1150 ABV ВСУ, созданную на базе танка M1A1SA Abrams, сообщает Новости. В конце февраля обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на видеоролик в сети, передал, что, ВС России поразили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle на базе Abrams. Несколько этих машин Соединенные Штаты "тайно" отправили Украине. По словам замкомандира полка с позывным "Вольск", штурмовая машина М1150 Shredder, предназначенная для создания проходов в минных полях и минных заграждениях, попала к российским бойцам после повреждения. "Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, ее полностью "ослепили". После "ослепления" машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части", - рассказал офицер. Он отметил, что машину М1150, созданную на базе американского танка Abrams, в настоящий момент изучает и восстанавливает ремонтное подразделение. Для ее эвакуации с линии фронта специалистам пришлось подорвать гусеницы.Комментируя качества машины, "Вольск" рассказал: "Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозема. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она не применима".По меркам возраста военной техники М1150 – сравнительно новая инженерная машина. Ее начали разрабатывать в начале 2000-х, а на вооружение американской армии приняли в 2008 году. Предполагается, что американцы решили эффективность машин М1150 на Украине, но они не проявили себя должным образом.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams
Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского участка фронта американскую инженерную машину разграждения М1150 ABV ВСУ, созданную на базе танка M1A1SA Abrams, сообщает Новости.
В конце февраля обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на видеоролик в сети, передал, что, ВС России поразили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle на базе Abrams. Несколько этих машин Соединенные Штаты "тайно" отправили Украине.
По словам замкомандира полка с позывным "Вольск", штурмовая машина М1150 Shredder, предназначенная для создания проходов в минных полях и минных заграждениях, попала к российским бойцам после повреждения.
"Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, ее полностью "ослепили". После "ослепления" машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части", - рассказал офицер.
Он отметил, что машину М1150, созданную на базе американского танка Abrams, в настоящий момент изучает и восстанавливает ремонтное подразделение. Для ее эвакуации с линии фронта специалистам пришлось подорвать гусеницы.
Комментируя качества машины, "Вольск" рассказал: "Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозема. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она не применима".
По меркам возраста военной техники М1150 – сравнительно новая инженерная машина. Ее начали разрабатывать в начале 2000-х, а на вооружение американской армии приняли в 2008 году. Предполагается, что американцы решили эффективность машин М1150 на Украине, но они не проявили себя должным образом.