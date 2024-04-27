https://1prime.ru/20240427/svo-847754732.html

Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams

Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams - 27.04.2024, ПРАЙМ

Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams

Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского участка фронта американскую инженерную машину разграждения М1150 ABV ВСУ, созданную на базе танка M1A1SA | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T06:25+0300

2024-04-27T06:25+0300

2024-04-27T06:25+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского участка фронта американскую инженерную машину разграждения М1150 ABV ВСУ, созданную на базе танка M1A1SA Abrams, сообщает Новости. В конце февраля обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на видеоролик в сети, передал, что, ВС России поразили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle на базе Abrams. Несколько этих машин Соединенные Штаты "тайно" отправили Украине. По словам замкомандира полка с позывным "Вольск", штурмовая машина М1150 Shredder, предназначенная для создания проходов в минных полях и минных заграждениях, попала к российским бойцам после повреждения. "Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, ее полностью "ослепили". После "ослепления" машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части", - рассказал офицер. Он отметил, что машину М1150, созданную на базе американского танка Abrams, в настоящий момент изучает и восстанавливает ремонтное подразделение. Для ее эвакуации с линии фронта специалистам пришлось подорвать гусеницы.Комментируя качества машины, "Вольск" рассказал: "Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозема. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она не применима".По меркам возраста военной техники М1150 – сравнительно новая инженерная машина. Ее начали разрабатывать в начале 2000-х, а на вооружение американской армии приняли в 2008 году. Предполагается, что американцы решили эффективность машин М1150 на Украине, но они не проявили себя должным образом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40