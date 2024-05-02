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"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт - 02.05.2024, ПРАЙМ
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"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт
"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт
Двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном втянет Украину в вечный конфликт, сообщает издание The American Conservative. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:21+0300
2024-05-02T12:21+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном втянет Украину в вечный конфликт, сообщает издание The American Conservative.Согласно изданию, видеообращение Зеленского открыло новую перспективу, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, которое будет заключено на долгосрочной основе и заложит "прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Внешнеполитический истеблишмент принял решение: это еще как минимум на десять лет. Ну что, уже можно говорить о еще одной “вечной войне”?, - задается вопросом автор публиакции.Кроме того, украинский лидер отмечал, что Киеву нужен новый пакет внешней помощи в размере 95 миллиардов долларов, большая часть которого предназначена для финансирования Украины.В издании также отметили, что какие бы усилия не прикладывали европейские страны, их слова о помощи не подкрепляются финансами. Вашингтон же в свою очередь охотно "выписывает чеки", чтобы сохранить приток оружия в Киев даже при втором президентстве Дональда Трампа.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, украина, новости, джо байден
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости, Джо Байден
12:21 02.05.2024
 
"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт

AC: соглашение о безопасности с США втянет Украину в вечный конфликт

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном втянет Украину в вечный конфликт, сообщает издание The American Conservative.
Согласно изданию, видеообращение Зеленского открыло новую перспективу, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, которое будет заключено на долгосрочной основе и заложит "прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Внешнеполитический истеблишмент принял решение: это еще как минимум на десять лет. Ну что, уже можно говорить о еще одной “вечной войне”?, - задается вопросом автор публиакции.
Кроме того, украинский лидер отмечал, что Киеву нужен новый пакет внешней помощи в размере 95 миллиардов долларов, большая часть которого предназначена для финансирования Украины.
В издании также отметили, что какие бы усилия не прикладывали европейские страны, их слова о помощи не подкрепляются финансами. Вашингтон же в свою очередь охотно "выписывает чеки", чтобы сохранить приток оружия в Киев даже при втором президентстве Дональда Трампа.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
"Это немыслимо". В США раскрыли, как на Украине поступают с ранеными
07:57
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАНовостиДжо Байден
 
 
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