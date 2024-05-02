https://1prime.ru/20240502/ssha-847860114.html
"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт
"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт
Двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном втянет Украину в вечный конфликт, сообщает издание The American Conservative. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T12:21+0300
2024-05-02T12:21+0300
2024-05-02T12:21+0300
спецоперация на украине
сша
украина
новости
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_0:0:2230:1254_1920x0_80_0_0_fd6bf6a0f75d4fe5331c44d407a7402c.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном втянет Украину в вечный конфликт, сообщает издание The American Conservative.Согласно изданию, видеообращение Зеленского открыло новую перспективу, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, которое будет заключено на долгосрочной основе и заложит "прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Внешнеполитический истеблишмент принял решение: это еще как минимум на десять лет. Ну что, уже можно говорить о еще одной “вечной войне”?, - задается вопросом автор публиакции.Кроме того, украинский лидер отмечал, что Киеву нужен новый пакет внешней помощи в размере 95 миллиардов долларов, большая часть которого предназначена для финансирования Украины.В издании также отметили, что какие бы усилия не прикладывали европейские страны, их слова о помощи не подкрепляются финансами. Вашингтон же в свою очередь охотно "выписывает чеки", чтобы сохранить приток оружия в Киев даже при втором президентстве Дональда Трампа.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240502/ranenye-847835338.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/09/841830994_85:0:2145:1545_1920x0_80_0_0_f7baee7e4d1ee16855505cb231e16790.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, новости, джо байден
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Новости, Джо Байден
"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт
AC: соглашение о безопасности с США втянет Украину в вечный конфликт
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном втянет Украину в вечный конфликт, сообщает
издание The American Conservative.
Согласно изданию, видеообращение Зеленского открыло новую перспективу, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, которое будет заключено на долгосрочной основе и заложит "прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества".
"Внешнеполитический истеблишмент принял решение: это еще как минимум на десять лет. Ну что, уже можно говорить о еще одной “вечной войне”?, - задается вопросом автор публиакции.
Кроме того, украинский лидер отмечал, что Киеву нужен новый пакет внешней помощи в размере 95 миллиардов долларов, большая часть которого предназначена для финансирования Украины.
В издании также отметили, что какие бы усилия не прикладывали европейские страны, их слова о помощи не подкрепляются финансами. Вашингтон же в свою очередь охотно "выписывает чеки", чтобы сохранить приток оружия в Киев даже при втором президентстве Дональда Трампа.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Это немыслимо". В США раскрыли, как на Украине поступают с ранеными