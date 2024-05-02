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"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт

"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Минимум десять лет". В США придумали, как втянуть Киев в вечный конфликт

Двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном втянет Украину в вечный конфликт, сообщает издание The American Conservative. | 02.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Двустороннее соглашение о безопасности с Вашингтоном втянет Украину в вечный конфликт, сообщает издание The American Conservative.Согласно изданию, видеообращение Зеленского открыло новую перспективу, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением о безопасности, которое будет заключено на долгосрочной основе и заложит "прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Внешнеполитический истеблишмент принял решение: это еще как минимум на десять лет. Ну что, уже можно говорить о еще одной “вечной войне”?, - задается вопросом автор публиакции.Кроме того, украинский лидер отмечал, что Киеву нужен новый пакет внешней помощи в размере 95 миллиардов долларов, большая часть которого предназначена для финансирования Украины.В издании также отметили, что какие бы усилия не прикладывали европейские страны, их слова о помощи не подкрепляются финансами. Вашингтон же в свою очередь охотно "выписывает чеки", чтобы сохранить приток оружия в Киев даже при втором президентстве Дональда Трампа.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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