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Отдали Россию китайцам: любимые европейские автомобили уходят в прошлое

Отдали Россию китайцам: любимые европейские автомобили уходят в прошлое - 03.05.2024, ПРАЙМ

Отдали Россию китайцам: любимые европейские автомобили уходят в прошлое

Европейские автоконцерны в последние несколько лет терпят убытки, и тренд лишь усиливается. Это связано с целым рядом причин. Есть ли будущее у полюбившимся... | 03.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. Европейские автоконцерны в последние несколько лет терпят убытки, и тренд лишь усиливается. Это связано с целым рядом причин. Есть ли будущее у полюбившимся многим нашим гражданам марок, или им придется уйти в историю, а Европа станет еще одним рынком сбыта для китайских автогигантов, разбирался "Прайм".Снижения спросаСнижение спроса на автомобили стало общемировым трендом и ударило по крупным европейским концернам. Как пишет Financial Times, с начала 2024 года рынок страдает из-за оттока покупателей, связанного с рядом негативных факторов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭто не замедлило негативно сказаться на прибыли главных автопроизводителей Старого света. Так, у Volkswagen Group с начала года она упала на 20% до 4,6 миллиарда евро. Это связывают со снижением стоимости автомобилей на вторичном рынке и проблемами с поставками Audi – самого прибыльного бренда концерна.Stellantis — концерн, включающий в себя Peugeot и Jeep, отметил снижение выручки в первом квартале выше ожидаемого — до 41,7 миллиарда евро из-за низких показателей на рынке Европы.Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% до 463 тысяч машин, за счет значительного снижения продаж в Азии. Продукция концерна относится к люксовой, а спрос на нее проседает, в первую очередь, в Китае.Издание объясняет тренд сочетанием нескольких обстоятельств. Это повышение ставок мировыми регуляторами и ценовые войны между производителями, наложившиеся на перенасыщение большинства развитых рынков.На самом деле, с замедлением продаж европейские концерны столкнулись еще во времена пандемии, да так и не смогли восстановить позиции. Изначально это объясняли дефицитом полупроводников, необходимых для оснащения автомобилей электроникой. Тогда выпуск автомобилей существенно просел, а потребители начали обращать внимание на малоизвестных конкурентов."Во-вторых, по причине пандемийных ограничений нарушились привычные цепочки поставок как готовой продукции, так и сырья для ее выпуска. Кроме того, из-за введения ограничений во время распространения коронавируса сократился потребительский трафик в автосалоны, а наладить эффективный процесс онлайн-продаж успели не все глобальные дилеры", - объясняет основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.Электрокары ставят палки в колесаИ, конечно, по европейским автомобильным брендам ударил обвал цен на электромобили из-за более низкого, чем ожидалось, спроса, устаревания программного обеспечения и "пиратских" действий китайских автопроизводителей, сделавших электрокары доступными массовому потребителю.На самом деле, это вполне ожидаемая ситуация. И удивительно, что европейские автопроизводители оказались к ней не готовы, рассуждает автоэксперт Егор Васильев.Все началось с того, что был осуществлен решительный поворот в сторону "зеленых" технологий и электрификации мобильности. Это потребовало не только серьезных вложений в исследования и новые технологии, но и заставило склонять чашу весов потребительского спроса в сторону авто на электричестве.Однако сама идеология создания электрокаров базировалась на концепции мощности и динамики разгона. В то время как это должно быть прежде всего экологичное транспортное средство. В результате электрокары превратились в элитный, а, следовательно, дорогой вид транспорта, доступный не всем, разъясняет специалист."И это было ошибкой. Тем более, в текущей ситуации стоимость и доступность электроэнергии в Европе не позволяют говорить о снижении стоимости владения электрическим транспортом. Да и дотации со стороны государства стали уменьшаться. В результате электрокары из двигателя прогресса превратились в обременительную ношу", - отметил он.Из-за этого европейским автопроизводителям пришлось корректировать планы развития в сторону сохранения авто с ДВС. И эти метания сказались и на стоимости машин, и на их доступности.Китайские конкуренты зашевелилисьСтранное поведения автогигантов привело к тому, что потребитель перестал отдавать предпочтение той или иной модели, основываясь на престижности бренда. В ход пошла экономика. А с ней у европейского автопрома, помимо вышеизложенных причин, все совсем не гладко. Рост стоимости сырья, энергии и рабочих рук приводит к тому, что удорожание авто опережает рост доходов населения.Последствия совершенно очевидны – спрос, даже в благополучной и сытой Европе, падает. А с учетом того, что этот рынок давно и прочно затоварен, европейцы предпочитают еще несколько лет поездить на старом авто, нежели вкладывать деньги в новый.Кроме того, есть еще и Китай, который строит свой автопром по отличным от европейцев принципам. По сути китайские автопроизводители являются владельцами технологий полного цикла, при этом ни от кого не зависят – все комплектующие у них свои. А вот у европейцев комплектующие те же самые – китайские. Это означает и совсем другие цены, и узкий выбор, и проблемы с поставкамиВ результате, авто из Поднебесной при неплохих драйверских характеристиках сильно опережают европейских конкурентов по уровню информационных автомобильных технологий. При этом сильно выигрывают в цене. И как это ни удивительно, в премиальности – за ту же или более низкую цену и качество отделки, и дизайн, и богатство опций – все у китайцев лучше."Поэтому сейчас центр автомобильной силы переместился в Китай, а Европа, скорее всего, будет уже не столько производителем авто, сколько еще одним рынком для китайских автогигантов", - рассуждает Васильев.Российский рынок оказался важнее, чем все думалиРазумеется, "масла в огонь" добавили антироссийские санкции и в целом обострение геополитической ситуации. Еще в 2022 году убытки автобрендов из ЕС от решения покинуть российский рынок составили почти 5 миллиардов евро, и этот показатель с каждым годом увеличивается, так как прямые поставки комплектующих, которые приносили определенный процент прибыли, также приостановлены.Российский рынок был для европейских концернов достаточно значимым. По объему продаж он находился на пятом месте, а по потенциалу роста – в тройке лидеров. Для сравнения, у нас на каждую тысячу человек приходится порядка 300 легковушек, а их средний возраст – почти 15 лет. В Германии автомобилизация в два раза выше – почти 600 авто на тысячу человек, средний возраст – менее 10 лет. Проще говоря, нашему рынку есть куда расти.Так что потеря усугубила положение европейских автопроизводителей, ведь наша страна была для них одним из крупнейших рынков сбыта, в том числе, машин с пробегом, рассуждает Мигаль. "Вряд ли им удастся поправить существующее положение дел, особенно без участия России. Наш рынок будет открыт, скорее всего, только для тех марок, которые оставили за собой право вернуться в страну и сохранили лояльность отечественных автомобилистов, продолжая выполнять гарантийные и постгарантийные обязательства", - полагает он. Остальным не стоит беспокоиться – лучше продолжать подсчитывать убытки.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто, европа