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Отдали Россию китайцам: любимые европейские автомобили уходят в прошлое
Отдали Россию китайцам: любимые европейские автомобили уходят в прошлое - 03.05.2024, ПРАЙМ
Отдали Россию китайцам: любимые европейские автомобили уходят в прошлое
Европейские автоконцерны в последние несколько лет терпят убытки, и тренд лишь усиливается. Это связано с целым рядом причин. Есть ли будущее у полюбившимся... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T04:04+0300
2024-05-03T04:04+0300
2024-05-03T04:04+0300
статья
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
импорт подержанных авто
европа
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. Европейские автоконцерны в последние несколько лет терпят убытки, и тренд лишь усиливается. Это связано с целым рядом причин. Есть ли будущее у полюбившимся многим нашим гражданам марок, или им придется уйти в историю, а Европа станет еще одним рынком сбыта для китайских автогигантов, разбирался "Прайм".Снижения спросаСнижение спроса на автомобили стало общемировым трендом и ударило по крупным европейским концернам. Как пишет Financial Times, с начала 2024 года рынок страдает из-за оттока покупателей, связанного с рядом негативных факторов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭто не замедлило негативно сказаться на прибыли главных автопроизводителей Старого света. Так, у Volkswagen Group с начала года она упала на 20% до 4,6 миллиарда евро. Это связывают со снижением стоимости автомобилей на вторичном рынке и проблемами с поставками Audi – самого прибыльного бренда концерна.Stellantis — концерн, включающий в себя Peugeot и Jeep, отметил снижение выручки в первом квартале выше ожидаемого — до 41,7 миллиарда евро из-за низких показателей на рынке Европы.Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% до 463 тысяч машин, за счет значительного снижения продаж в Азии. Продукция концерна относится к люксовой, а спрос на нее проседает, в первую очередь, в Китае.Издание объясняет тренд сочетанием нескольких обстоятельств. Это повышение ставок мировыми регуляторами и ценовые войны между производителями, наложившиеся на перенасыщение большинства развитых рынков.На самом деле, с замедлением продаж европейские концерны столкнулись еще во времена пандемии, да так и не смогли восстановить позиции. Изначально это объясняли дефицитом полупроводников, необходимых для оснащения автомобилей электроникой. Тогда выпуск автомобилей существенно просел, а потребители начали обращать внимание на малоизвестных конкурентов."Во-вторых, по причине пандемийных ограничений нарушились привычные цепочки поставок как готовой продукции, так и сырья для ее выпуска. Кроме того, из-за введения ограничений во время распространения коронавируса сократился потребительский трафик в автосалоны, а наладить эффективный процесс онлайн-продаж успели не все глобальные дилеры", - объясняет основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.Электрокары ставят палки в колесаИ, конечно, по европейским автомобильным брендам ударил обвал цен на электромобили из-за более низкого, чем ожидалось, спроса, устаревания программного обеспечения и "пиратских" действий китайских автопроизводителей, сделавших электрокары доступными массовому потребителю.На самом деле, это вполне ожидаемая ситуация. И удивительно, что европейские автопроизводители оказались к ней не готовы, рассуждает автоэксперт Егор Васильев.Все началось с того, что был осуществлен решительный поворот в сторону "зеленых" технологий и электрификации мобильности. Это потребовало не только серьезных вложений в исследования и новые технологии, но и заставило склонять чашу весов потребительского спроса в сторону авто на электричестве.Однако сама идеология создания электрокаров базировалась на концепции мощности и динамики разгона. В то время как это должно быть прежде всего экологичное транспортное средство. В результате электрокары превратились в элитный, а, следовательно, дорогой вид транспорта, доступный не всем, разъясняет специалист."И это было ошибкой. Тем более, в текущей ситуации стоимость и доступность электроэнергии в Европе не позволяют говорить о снижении стоимости владения электрическим транспортом. Да и дотации со стороны государства стали уменьшаться. В результате электрокары из двигателя прогресса превратились в обременительную ношу", - отметил он.Из-за этого европейским автопроизводителям пришлось корректировать планы развития в сторону сохранения авто с ДВС. И эти метания сказались и на стоимости машин, и на их доступности.Китайские конкуренты зашевелилисьСтранное поведения автогигантов привело к тому, что потребитель перестал отдавать предпочтение той или иной модели, основываясь на престижности бренда. В ход пошла экономика. А с ней у европейского автопрома, помимо вышеизложенных причин, все совсем не гладко. Рост стоимости сырья, энергии и рабочих рук приводит к тому, что удорожание авто опережает рост доходов населения.Последствия совершенно очевидны – спрос, даже в благополучной и сытой Европе, падает. А с учетом того, что этот рынок давно и прочно затоварен, европейцы предпочитают еще несколько лет поездить на старом авто, нежели вкладывать деньги в новый.Кроме того, есть еще и Китай, который строит свой автопром по отличным от европейцев принципам. По сути китайские автопроизводители являются владельцами технологий полного цикла, при этом ни от кого не зависят – все комплектующие у них свои. А вот у европейцев комплектующие те же самые – китайские. Это означает и совсем другие цены, и узкий выбор, и проблемы с поставкамиВ результате, авто из Поднебесной при неплохих драйверских характеристиках сильно опережают европейских конкурентов по уровню информационных автомобильных технологий. При этом сильно выигрывают в цене. И как это ни удивительно, в премиальности – за ту же или более низкую цену и качество отделки, и дизайн, и богатство опций – все у китайцев лучше."Поэтому сейчас центр автомобильной силы переместился в Китай, а Европа, скорее всего, будет уже не столько производителем авто, сколько еще одним рынком для китайских автогигантов", - рассуждает Васильев.Российский рынок оказался важнее, чем все думалиРазумеется, "масла в огонь" добавили антироссийские санкции и в целом обострение геополитической ситуации. Еще в 2022 году убытки автобрендов из ЕС от решения покинуть российский рынок составили почти 5 миллиардов евро, и этот показатель с каждым годом увеличивается, так как прямые поставки комплектующих, которые приносили определенный процент прибыли, также приостановлены.Российский рынок был для европейских концернов достаточно значимым. По объему продаж он находился на пятом месте, а по потенциалу роста – в тройке лидеров. Для сравнения, у нас на каждую тысячу человек приходится порядка 300 легковушек, а их средний возраст – почти 15 лет. В Германии автомобилизация в два раза выше – почти 600 авто на тысячу человек, средний возраст – менее 10 лет. Проще говоря, нашему рынку есть куда расти.Так что потеря усугубила положение европейских автопроизводителей, ведь наша страна была для них одним из крупнейших рынков сбыта, в том числе, машин с пробегом, рассуждает Мигаль. "Вряд ли им удастся поправить существующее положение дел, особенно без участия России. Наш рынок будет открыт, скорее всего, только для тех марок, которые оставили за собой право вернуться в страну и сохранили лояльность отечественных автомобилистов, продолжая выполнять гарантийные и постгарантийные обязательства", - полагает он. Остальным не стоит беспокоиться – лучше продолжать подсчитывать убытки.
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Роман Серов
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Роман Серов
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто, европа
Статья, Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто, ЕВРОПА
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. Европейские автоконцерны в последние несколько лет терпят убытки, и тренд лишь усиливается. Это связано с целым рядом причин. Есть ли будущее у полюбившимся многим нашим гражданам марок, или им придется уйти в историю, а Европа станет еще одним рынком сбыта для китайских автогигантов, разбирался "Прайм".
Снижение спроса на автомобили стало общемировым трендом и ударило по крупным европейским концернам. Как пишет Financial Times, с начала 2024 года рынок страдает из-за оттока покупателей, связанного с рядом негативных факторов.
Это не замедлило негативно сказаться на прибыли главных автопроизводителей Старого света. Так, у Volkswagen Group с начала года она упала на 20% до 4,6 миллиарда евро. Это связывают со снижением стоимости автомобилей на вторичном рынке и проблемами с поставками Audi – самого прибыльного бренда концерна.
Stellantis — концерн, включающий в себя Peugeot и Jeep, отметил снижение выручки в первом квартале выше ожидаемого — до 41,7 миллиарда евро из-за низких показателей на рынке Европы.
Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz упали на 8% до 463 тысяч машин, за счет значительного снижения продаж в Азии. Продукция концерна относится к люксовой, а спрос на нее проседает, в первую очередь, в Китае.
Издание объясняет тренд сочетанием нескольких обстоятельств. Это повышение ставок мировыми регуляторами и ценовые войны между производителями, наложившиеся на перенасыщение большинства развитых рынков.
В Германии назвали слабые стороны китайских авто
На самом деле, с замедлением продаж европейские концерны столкнулись еще во времена пандемии, да так и не смогли восстановить позиции. Изначально это объясняли дефицитом полупроводников, необходимых для оснащения автомобилей электроникой. Тогда выпуск автомобилей существенно просел, а потребители начали обращать внимание на малоизвестных конкурентов.
"Во-вторых, по причине пандемийных ограничений нарушились привычные цепочки поставок как готовой продукции, так и сырья для ее выпуска. Кроме того, из-за введения ограничений во время распространения коронавируса сократился потребительский трафик в автосалоны, а наладить эффективный процесс онлайн-продаж успели не все глобальные дилеры", - объясняет основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.
Электрокары ставят палки в колеса
И, конечно, по европейским автомобильным брендам ударил обвал цен на электромобили из-за более низкого, чем ожидалось, спроса, устаревания программного обеспечения и "пиратских" действий китайских автопроизводителей, сделавших электрокары доступными массовому потребителю.
На самом деле, это вполне ожидаемая ситуация. И удивительно, что европейские автопроизводители оказались к ней не готовы, рассуждает автоэксперт Егор Васильев.
Все началось с того, что был осуществлен решительный поворот в сторону "зеленых" технологий и электрификации мобильности. Это потребовало не только серьезных вложений в исследования и новые технологии, но и заставило склонять чашу весов потребительского спроса в сторону авто на электричестве.
Однако сама идеология создания электрокаров базировалась на концепции мощности и динамики разгона. В то время как это должно быть прежде всего экологичное транспортное средство. В результате электрокары превратились в элитный, а, следовательно, дорогой вид транспорта, доступный не всем, разъясняет специалист.
"И это было ошибкой. Тем более, в текущей ситуации стоимость и доступность электроэнергии в Европе не позволяют говорить о снижении стоимости владения электрическим транспортом. Да и дотации со стороны государства стали уменьшаться. В результате электрокары из двигателя прогресса превратились в обременительную ношу", - отметил он.
Из-за этого европейским автопроизводителям пришлось корректировать планы развития в сторону сохранения авто с ДВС. И эти метания сказались и на стоимости машин, и на их доступности.
Китайские конкуренты зашевелились
Странное поведения автогигантов привело к тому, что потребитель перестал отдавать предпочтение той или иной модели, основываясь на престижности бренда. В ход пошла экономика. А с ней у европейского автопрома, помимо вышеизложенных причин, все совсем не гладко. Рост стоимости сырья, энергии и рабочих рук приводит к тому, что удорожание авто опережает рост доходов населения.
Автоэксперт назвал неочевидные минусы китайских авто
Последствия совершенно очевидны – спрос, даже в благополучной и сытой Европе, падает. А с учетом того, что этот рынок давно и прочно затоварен, европейцы предпочитают еще несколько лет поездить на старом авто, нежели вкладывать деньги в новый.
Кроме того, есть еще и Китай, который строит свой автопром по отличным от европейцев принципам. По сути китайские автопроизводители являются владельцами технологий полного цикла, при этом ни от кого не зависят – все комплектующие у них свои. А вот у европейцев комплектующие те же самые – китайские. Это означает и совсем другие цены, и узкий выбор, и проблемы с поставками
В результате, авто из Поднебесной при неплохих драйверских характеристиках сильно опережают европейских конкурентов по уровню информационных автомобильных технологий. При этом сильно выигрывают в цене. И как это ни удивительно, в премиальности – за ту же или более низкую цену и качество отделки, и дизайн, и богатство опций – все у китайцев лучше.
"Поэтому сейчас центр автомобильной силы переместился в Китай, а Европа, скорее всего, будет уже не столько производителем авто, сколько еще одним рынком для китайских автогигантов", - рассуждает Васильев.
Российский рынок оказался важнее, чем все думали
Разумеется, "масла в огонь" добавили антироссийские санкции и в целом обострение геополитической ситуации. Еще в 2022 году убытки автобрендов из ЕС от решения покинуть российский рынок составили почти 5 миллиардов евро, и этот показатель с каждым годом увеличивается, так как прямые поставки комплектующих, которые приносили определенный процент прибыли, также приостановлены.
Российский рынок был для европейских концернов достаточно значимым. По объему продаж он находился на пятом месте, а по потенциалу роста – в тройке лидеров. Для сравнения, у нас на каждую тысячу человек приходится порядка 300 легковушек, а их средний возраст – почти 15 лет. В Германии автомобилизация в два раза выше – почти 600 авто на тысячу человек, средний возраст – менее 10 лет. Проще говоря, нашему рынку есть куда расти.
Так что потеря усугубила положение европейских автопроизводителей, ведь наша страна была для них одним из крупнейших рынков сбыта, в том числе, машин с пробегом, рассуждает Мигаль.
"Вряд ли им удастся поправить существующее положение дел, особенно без участия России. Наш рынок будет открыт, скорее всего, только для тех марок, которые оставили за собой право вернуться в страну и сохранили лояльность отечественных автомобилистов, продолжая выполнять гарантийные и постгарантийные обязательства", - полагает он. Остальным не стоит беспокоиться – лучше продолжать подсчитывать убытки.
Раскрыта китайская хитрость, которая пугает российский авторынок