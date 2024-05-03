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МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины
МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины - 03.05.2024, ПРАЙМ
МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины
МВД России объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-главу Министра финансов Украины Александра Шлапака. Это следует из... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T06:57+0300
2024-05-03T06:57+0300
2024-05-03T06:58+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-главу Министра финансов Украины Александра Шлапака. Это следует из данных базы ведомства. "Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. "Александр Витальевич Шлапак, 1.1.1960. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.Статья, по которой разыскивается Шлапак, также не разглашается.В январе 2024 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Шлапаку и Кубиве в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.
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украина, розыск
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, розыск
МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины
МВД объявило в розыск экс-глав Нацбанка Украины Кубива и Минфина Украины Шлапака
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-главу Министра финансов Украины Александра Шлапака. Это следует из данных базы ведомства.
"Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
"Александр Витальевич Шлапак, 1.1.1960. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.
Статья, по которой разыскивается Шлапак, также не разглашается.
В январе 2024 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Шлапаку и Кубиве в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.
Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск