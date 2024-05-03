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МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины - 03.05.2024, ПРАЙМ
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МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины
МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины - 03.05.2024, ПРАЙМ
МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины
МВД России объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-главу Министра финансов Украины Александра Шлапака. Это следует из... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T06:57+0300
2024-05-03T06:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-главу Министра финансов Украины Александра Шлапака. Это следует из данных базы ведомства. "Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. "Александр Витальевич Шлапак, 1.1.1960. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.Статья, по которой разыскивается Шлапак, также не разглашается.В январе 2024 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Шлапаку и Кубиве в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.
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украина, розыск
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, розыск
06:57 03.05.2024 (обновлено: 06:58 03.05.2024)
 
МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины

МВД объявило в розыск экс-глав Нацбанка Украины Кубива и Минфина Украины Шлапака

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк" Здание Министерства внутренних дел РФ
 Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-главу Министра финансов Украины Александра Шлапака. Это следует из данных базы ведомства.
"Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
"Александр Витальевич Шлапак, 1.1.1960. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.
Статья, по которой разыскивается Шлапак, также не разглашается.
В январе 2024 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Шлапаку и Кубиве в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.
Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Экс-министр юстиции Украины Павел Петренко объявлен в розыск
Вчера, 15:28
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАрозыск
 
 
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