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МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины

МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины - 03.05.2024, ПРАЙМ

МВД России объявило в розыск экс-глав Нацбанка и Минфина Украины

МВД России объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-главу Министра финансов Украины Александра Шлапака. Это следует из... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T06:57+0300

2024-05-03T06:57+0300

2024-05-03T06:58+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива и экс-главу Министра финансов Украины Александра Шлапака. Это следует из данных базы ведомства. "Степан Иванович Кубив, 19.3.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. "Александр Витальевич Шлапак, 1.1.1960. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.Статья, по которой разыскивается Шлапак, также не разглашается.В январе 2024 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Шлапаку и Кубиве в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе.

https://1prime.ru/20240502/rozysk-847868489.html

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украина, розыск