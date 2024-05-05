https://1prime.ru/20240505/ochertino-847924422.html

Российские войска освободили Очеретино в ДНР

Российские войска освободили Очеретино в ДНР - 05.05.2024, ПРАЙМ

Российские войска освободили Очеретино в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике и уничтожили еще один танк американского | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T13:35+0300

2024-05-05T13:35+0300

2024-05-05T13:36+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике и уничтожили еще один танк американского производства Abrams. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское Донецкой Народной Республики", — сказано в сообщении. Также отмечается, что ВС РФ отразили за сутки восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово ДНР. По данным ведомства ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 105-миллиметровая легкая гаубица М102 производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30, добавили в Минобороны РФ.

https://1prime.ru/20240505/tsel-847923462.html

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