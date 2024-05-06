Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киселев призвал расследовать убийство Бентли и наказать виновных - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240506/bentli-847928947.html
Киселев призвал расследовать убийство Бентли и наказать виновных
Киселев призвал расследовать убийство Бентли и наказать виновных - 06.05.2024, ПРАЙМ
Киселев призвал расследовать убийство Бентли и наказать виновных
Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли нужно расследовать, а виновные должны понести наказание, заявил РИА Новости генеральный директор... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T06:48+0300
2024-05-06T06:48+0300
спецоперация на украине
днр
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/84310/18/843101873_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_35586ed99f6cc1b6c99880783760c78e.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли нужно расследовать, а виновные должны понести наказание, заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", куда входит Sputnik, Дмитрий Киселев. Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщил со ссылкой на адвоката вдовы Бентли, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". При этом уточнялось, что из-за тайны следствия адвокат предоставил только общую информацию. По его словам, уголовное дело расследуют в Главном военном следственном управлении СК, при этом лица, подозреваемые в причастности к совершению преступления, "носят погоны". Канал также сообщил, что адвокат проинформировал проект WarGonzo о назначении судмедэкспертизы по останкам. "Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", - подчеркнул Киселев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в середине апреля сообщила, что корреспондент Sputnik, американец с гражданством РФ Рассел Бентли с позывным "Техас", которое у него было из-за техасского происхождения, погиб в Донецке. Американец в 2014 году присоединился к ополчению ДНР. Сам он говорил, что поехал в Донбасс, поскольку восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Бентли неоднократно высказывался в поддержку СВО, был удостоен наград ДНР. "Донецк - мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", - заявлял Бентли.
https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847544670.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84310/18/843101873_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_1e2ff3a9edc45c2e4d213d034ad1a9cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
днр, сми
Спецоперация на Украине, ДНР, СМИ
06:48 06.05.2024
 
Киселев призвал расследовать убийство Бентли и наказать виновных

Киселев: убийство Бентли должно быть расследовано, а убийцы - наказаны

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли нужно расследовать, а виновные должны понести наказание, заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", куда входит Sputnik, Дмитрий Киселев.
Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщил со ссылкой на адвоката вдовы Бентли, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". При этом уточнялось, что из-за тайны следствия адвокат предоставил только общую информацию. По его словам, уголовное дело расследуют в Главном военном следственном управлении СК, при этом лица, подозреваемые в причастности к совершению преступления, "носят погоны". Канал также сообщил, что адвокат проинформировал проект WarGonzo о назначении судмедэкспертизы по останкам.
"Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", - подчеркнул Киселев.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением
20 апреля, 11:30
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в середине апреля сообщила, что корреспондент Sputnik, американец с гражданством РФ Рассел Бентли с позывным "Техас", которое у него было из-за техасского происхождения, погиб в Донецке.
Американец в 2014 году присоединился к ополчению ДНР. Сам он говорил, что поехал в Донбасс, поскольку восхищался мужеством и стойкостью местного населения.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку СВО, был удостоен наград ДНР.
"Донецк - мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", - заявлял Бентли.
 
Спецоперация на УкраинеДНРСМИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала