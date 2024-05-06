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Киселев призвал расследовать убийство Бентли и наказать виновных

Киселев призвал расследовать убийство Бентли и наказать виновных - 06.05.2024, ПРАЙМ

Киселев призвал расследовать убийство Бентли и наказать виновных

Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли нужно расследовать, а виновные должны понести наказание, заявил РИА Новости генеральный директор... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T06:48+0300

2024-05-06T06:48+0300

2024-05-06T06:48+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли нужно расследовать, а виновные должны понести наказание, заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", куда входит Sputnik, Дмитрий Киселев. Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщил со ссылкой на адвоката вдовы Бентли, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". При этом уточнялось, что из-за тайны следствия адвокат предоставил только общую информацию. По его словам, уголовное дело расследуют в Главном военном следственном управлении СК, при этом лица, подозреваемые в причастности к совершению преступления, "носят погоны". Канал также сообщил, что адвокат проинформировал проект WarGonzo о назначении судмедэкспертизы по останкам. "Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", - подчеркнул Киселев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в середине апреля сообщила, что корреспондент Sputnik, американец с гражданством РФ Рассел Бентли с позывным "Техас", которое у него было из-за техасского происхождения, погиб в Донецке. Американец в 2014 году присоединился к ополчению ДНР. Сам он говорил, что поехал в Донбасс, поскольку восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Бентли неоднократно высказывался в поддержку СВО, был удостоен наград ДНР. "Донецк - мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", - заявлял Бентли.

https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847544670.html

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днр, сми