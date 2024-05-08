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При ударе ВСУ по Луганску пострадали 5 сотрудников нефтебазы - 08.05.2024, ПРАЙМ
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При ударе ВСУ по Луганску пострадали 5 сотрудников нефтебазы
При ударе ВСУ по Луганску пострадали 5 сотрудников нефтебазы - 08.05.2024, ПРАЙМ
При ударе ВСУ по Луганску пострадали 5 сотрудников нефтебазы
D результате удара украинских сил по Луганску, по предварительным данным, получили ранения пять работников нефтебазы, сообщил гава ЛНР Леонид Пасечник. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T05:30+0300
2024-05-08T05:30+0300
спецоперация на украине
нефть
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ЛУГАНСК, 8 мая - ПРАЙМ. D результате удара украинских сил по Луганску, по предварительным данным, получили ранения пять работников нефтебазы, сообщил гава ЛНР Леонид Пасечник.Также, по его словам, получила повреждение линия электропередачи, горит газопровод. "Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. ...По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы", - отметил Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, к месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медпомощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара. Также глава республики добавил, что ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS.
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нефть, лнр
Спецоперация на Украине, Нефть, ЛНР
05:30 08.05.2024
 
При ударе ВСУ по Луганску пострадали 5 сотрудников нефтебазы

Пасечник: при обстреле луганской нефтебазы получили ранения пять ее сотрудников

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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ЛУГАНСК, 8 мая - ПРАЙМ. D результате удара украинских сил по Луганску, по предварительным данным, получили ранения пять работников нефтебазы, сообщил гава ЛНР Леонид Пасечник.
Также, по его словам, получила повреждение линия электропередачи, горит газопровод.
"Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов. ...По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы", - отметил Пасечник в своем Telegram-канале.
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По его словам, к месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медпомощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара.
Также глава республики добавил, что ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS.
 
Спецоперация на УкраинеНефтьЛНР
 
 
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