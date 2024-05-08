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Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей
Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей - 08.05.2024, ПРАЙМ
Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей
Бюджет в 900 тысяч позволяет покупателю приобрести на вторичном рынке надежный автомобиль, проверенной другими водителями. В интервью порталу naavtotrasse.ru... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:07+0300
2024-05-08T12:21+0300
hyundai
skoda
renault
renault duster
mazda
nissan
авто
подержанные авто
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бюджет в 900 тысяч позволяет покупателю приобрести на вторичном рынке надежный автомобиль, проверенной другими водителями. В интервью порталу naavtotrasse.ru дилер перечислил пять лучших экземпляров этой ценовой категории. За 900 тысяч можно выбрать Hyundai Elantra 2011 — 2013 годов выпуска с пробегом в 150 — 200 тысяч километров. Скорее всего, с механической трансмиссией и двухлитровым мотором. Еще один популярный и востребованный на вторичном рынке автомобиль с массой достоинств - Skoda Octavia. Лучше всего ориентироваться на вариант с 1,6-литровым мотором и АКПП 2010 — 2012 годов выпуска с пробегом около 200 тысяч километров.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСреди доступных кроссоверов оптимальным вариантом можно назвать Nissan Qashqai в первом поколении 2008 — 2010 годов производства. Renault Duster можно рассмотреть для приобретения в первом поколении 2010 — 2012 годов выпуска с полным приводом и небольшим пробегом в 100 — 150 тысяч километров. Что касается Mazda, ориентироваться можно будет разве что на Mazda 6 и прямых конкурентов 2008 — 2011 годов выпуска, но с солидным пробегом. По итогам апреля 2024 года стоимость новых авто в России выросла на 2,5 процента по сравнению с февралем, до 3,63 миллиона рублей. При этом средняя цена за подержанный автомобиль (возрастом до 15 лет) упала на два процента и составила 2,07 миллиона рублей. Сильнее всего это заметно в Тамбовской и Смоленской областях. Средняя стоимость подержанного автомобиля в этих регионах составила 1 и 1,6 миллиона рублей соответственно. Противоположная динамика в Хабаровском крае, Саратовской и Иркутской областях - в этих регионах заметно дорожают даже подержанные авто.
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hyundai, skoda, renault, renault duster, mazda, nissan, авто, подержанные авто
Hyundai, Skoda, Renault, Renault Duster, Mazda, Nissan, Авто, подержанные авто
12:07 08.05.2024 (обновлено: 12:21 08.05.2024)
 
Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей

naavtotrasse: пять лучших авто за 900 тысяч рублей без жалоб владельцев

Renault намерено наладить производство внедорожника Renault Duster в Москве в 2011 г /версия 1/
Renault намерено наладить производство внедорожника Renault Duster в Москве в 2011 г /версия 1/
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бюджет в 900 тысяч позволяет покупателю приобрести на вторичном рынке надежный автомобиль, проверенной другими водителями. В интервью порталу naavtotrasse.ru дилер перечислил пять лучших экземпляров этой ценовой категории.
За 900 тысяч можно выбрать Hyundai Elantra 2011 — 2013 годов выпуска с пробегом в 150 — 200 тысяч километров. Скорее всего, с механической трансмиссией и двухлитровым мотором. Еще один популярный и востребованный на вторичном рынке автомобиль с массой достоинств - Skoda Octavia. Лучше всего ориентироваться на вариант с 1,6-литровым мотором и АКПП 2010 — 2012 годов выпуска с пробегом около 200 тысяч километров.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Среди доступных кроссоверов оптимальным вариантом можно назвать Nissan Qashqai в первом поколении 2008 — 2010 годов производства. Renault Duster можно рассмотреть для приобретения в первом поколении 2010 — 2012 годов выпуска с полным приводом и небольшим пробегом в 100 — 150 тысяч километров. Что касается Mazda, ориентироваться можно будет разве что на Mazda 6 и прямых конкурентов 2008 — 2011 годов выпуска, но с солидным пробегом.
По итогам апреля 2024 года стоимость новых авто в России выросла на 2,5 процента по сравнению с февралем, до 3,63 миллиона рублей. При этом средняя цена за подержанный автомобиль (возрастом до 15 лет) упала на два процента и составила 2,07 миллиона рублей.
Сильнее всего это заметно в Тамбовской и Смоленской областях. Средняя стоимость подержанного автомобиля в этих регионах составила 1 и 1,6 миллиона рублей соответственно. Противоположная динамика в Хабаровском крае, Саратовской и Иркутской областях - в этих регионах заметно дорожают даже подержанные авто.
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Отдали Россию китайцам: любимые европейские автомобили уходят в прошлое
3 мая, 04:04
 
HyundaiSkodaRenaultRenault DusterMazdaNissanАвтоподержанные авто
 
 
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