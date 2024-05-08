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Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей

Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей - 08.05.2024, ПРАЙМ

Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей

Бюджет в 900 тысяч позволяет покупателю приобрести на вторичном рынке надежный автомобиль, проверенной другими водителями. В интервью порталу naavtotrasse.ru... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:07+0300

2024-05-08T12:07+0300

2024-05-08T12:21+0300

hyundai

skoda

renault

renault duster

mazda

nissan

авто

подержанные авто

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бюджет в 900 тысяч позволяет покупателю приобрести на вторичном рынке надежный автомобиль, проверенной другими водителями. В интервью порталу naavtotrasse.ru дилер перечислил пять лучших экземпляров этой ценовой категории. За 900 тысяч можно выбрать Hyundai Elantra 2011 — 2013 годов выпуска с пробегом в 150 — 200 тысяч километров. Скорее всего, с механической трансмиссией и двухлитровым мотором. Еще один популярный и востребованный на вторичном рынке автомобиль с массой достоинств - Skoda Octavia. Лучше всего ориентироваться на вариант с 1,6-литровым мотором и АКПП 2010 — 2012 годов выпуска с пробегом около 200 тысяч километров.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСреди доступных кроссоверов оптимальным вариантом можно назвать Nissan Qashqai в первом поколении 2008 — 2010 годов производства. Renault Duster можно рассмотреть для приобретения в первом поколении 2010 — 2012 годов выпуска с полным приводом и небольшим пробегом в 100 — 150 тысяч километров. Что касается Mazda, ориентироваться можно будет разве что на Mazda 6 и прямых конкурентов 2008 — 2011 годов выпуска, но с солидным пробегом. По итогам апреля 2024 года стоимость новых авто в России выросла на 2,5 процента по сравнению с февралем, до 3,63 миллиона рублей. При этом средняя цена за подержанный автомобиль (возрастом до 15 лет) упала на два процента и составила 2,07 миллиона рублей. Сильнее всего это заметно в Тамбовской и Смоленской областях. Средняя стоимость подержанного автомобиля в этих регионах составила 1 и 1,6 миллиона рублей соответственно. Противоположная динамика в Хабаровском крае, Саратовской и Иркутской областях - в этих регионах заметно дорожают даже подержанные авто.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

hyundai, skoda, renault, renault duster, mazda, nissan, авто, подержанные авто