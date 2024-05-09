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ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае - 09.05.2024, ПРАЙМ
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ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае
ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае - 09.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае
Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили попытку атаковать нефтебазу в Краснодарском крае, применив беспилотники, сообщается в Telegram-канале... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T05:35+0300
2024-05-09T05:36+0300
спецоперация на украине
украина
краснодарский край
нефть
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили попытку атаковать нефтебазу в Краснодарском крае, применив беспилотники, сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.Инцидент произошел в селе Юровка под Анапой. Шесть БПЛА упали на территории объекта, вследствие чего возник пожар."В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.При этом около шести беспилотников были подавлены. Однако несколько аппаратов упали на территорию базы. Началось возгорание, получили повреждения несколько резервуаров, отмечается в сообщении. К ликвидации возгорания привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и семь единиц техники.По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы с помощью БПЛА и ракет, атакуя в том числе гражданские объекты.
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украина, краснодарский край, нефть
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Краснодарский край, Нефть
05:35 09.05.2024 (обновлено: 05:36 09.05.2024)
 
ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае

В результате атаки беспилотников на нефтебазу под Анапой возник пожар

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили попытку атаковать нефтебазу в Краснодарском крае, применив беспилотники, сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
Инцидент произошел в селе Юровка под Анапой. Шесть БПЛА упали на территории объекта, вследствие чего возник пожар.
"В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.
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При этом около шести беспилотников были подавлены. Однако несколько аппаратов упали на территорию базы. Началось возгорание, получили повреждения несколько резервуаров, отмечается в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и семь единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
ВСУ регулярно обстреливают российские регионы с помощью БПЛА и ракет, атакуя в том числе гражданские объекты.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКраснодарский крайНефть
 
 
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