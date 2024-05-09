https://1prime.ru/20240509/ataka-848029449.html
ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае
ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае - 09.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае
Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили попытку атаковать нефтебазу в Краснодарском крае, применив беспилотники, сообщается в Telegram-канале... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T05:35+0300
2024-05-09T05:35+0300
2024-05-09T05:36+0300
спецоперация на украине
украина
краснодарский край
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/64/841446491_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_f5f208c039c2abd0af612bf38c79c489.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили попытку атаковать нефтебазу в Краснодарском крае, применив беспилотники, сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.Инцидент произошел в селе Юровка под Анапой. Шесть БПЛА упали на территории объекта, вследствие чего возник пожар."В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.При этом около шести беспилотников были подавлены. Однако несколько аппаратов упали на территорию базы. Началось возгорание, получили повреждения несколько резервуаров, отмечается в сообщении. К ликвидации возгорания привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и семь единиц техники.По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы с помощью БПЛА и ракет, атакуя в том числе гражданские объекты.
https://1prime.ru/20240505/bespilotniki-847919415.html
украина
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/64/841446491_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c3fbe82eb7882e9d6b0f52ca5c916de4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, краснодарский край, нефть
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Краснодарский край, Нефть
ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае
В результате атаки беспилотников на нефтебазу под Анапой возник пожар
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины минувшей ночью совершили попытку атаковать нефтебазу в Краснодарском крае, применив беспилотники, сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
Инцидент произошел в селе Юровка под Анапой. Шесть БПЛА упали на территории объекта, вследствие чего возник пожар.
"В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.
ВСУ активизировали удары беспилотниками по Херсонской области
При этом около шести беспилотников были подавлены. Однако несколько аппаратов упали на территорию базы. Началось возгорание, получили повреждения несколько резервуаров, отмечается в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и семь единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
ВСУ регулярно обстреливают российские регионы с помощью БПЛА и ракет, атакуя в том числе гражданские объекты.