https://1prime.ru/20240509/tekhnika-848033072.html

В Китае рассказали, как западная бронетехника все же "вошла в Москву"

В Китае рассказали, как западная бронетехника все же "вошла в Москву" - 09.05.2024, ПРАЙМ

В Китае рассказали, как западная бронетехника все же "вошла в Москву"

Немецкие танки Leopard все же добрались до России — переданная Украине бронетехника была взята российскими войсками на поле боя и доставлена в Москву, где... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T10:15+0300

2024-05-09T10:15+0300

2024-05-09T10:15+0300

спецоперация на украине

оружие

нато

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Немецкие танки Leopard все же добрались до России — переданная Украине бронетехника была взята российскими войсками на поле боя и доставлена в Москву, где выставлена на площадке трофейного вооружения на Поклонной горе, пишет китайское издание infoBRICS.Как отмечает автор, реальное применение натовской техники показало, что ее характеристики оказались неудовлетворительными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВСУ получили Leopard 2, но не смогли достичь успеха, как и их предшественник в 1941 году, подчеркивается в публикации.Устроив выставку в Москве, Россия продемонстрировала там "неудачную" технику НАТО, которая пыталась добиться того же "успеха", отмечает автор.Всего известно, что НАТО передала Украине более 30 различных типов военной техники, включая американские и немецкие танки. В итоге характеристики западной техники были неудовлетворительными, и пропагандистская машина вынуждена была это признать.За период вооруженного противостояния российские военные уничтожили множество западной военной техники, включая БМП Bradley и танки Abrams.Сейчас ВСУ, несмотря на то, что Запад предоставляет им много оружия, испытывают хроническую нехватку кадров и несут тяжелые потери, говорится в статье. Положение ВСУ настолько плохое, что высшее командование ВС Украины рассматривает возможность мобилизации трех миллионов бездетных украинских женщин."К несчастью для украинского народа, натовским марионеткам совсем плевать на количество жертв", — делает вывод автор.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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оружие, нато, всу