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Владельцев автомобилей Hyundai предупредили о неприятном сюрпризе
Владельцев автомобилей Hyundai предупредили о неприятном сюрпризе - 10.05.2024, ПРАЙМ
Владельцев автомобилей Hyundai предупредили о неприятном сюрпризе
Автопроизводитель Hyundai намерен внедрить платную подписку на ряд функций своих машин, сообщил портал "Автоновости дня". | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T12:25+0300
2024-05-10T12:25+0300
2024-05-10T12:25+0300
экономика
авто
hyundai
платная подписка
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Автопроизводитель Hyundai намерен внедрить платную подписку на ряд функций своих машин, сообщил портал "Автоновости дня". Отмечается, что нововведения позволят автовладельцам активировать за дополнительную плату различные опции, в том числе подогрев сидений.Портал сообщил со ссылкой на слова главы Hyundai Connected Mobility Маркуса Вельца, что компания рассматривает внедрение системы Features-on-Demand, которая будет способствовать большей персонализации в машине. Он отметил, что Hyundai много лет беспокоилась только продаже большего числа автомобилей, но в настоящее время задумалась: "а что, если все, что мы делаем, это продаем только автомобили".По данным авторов материала, Hyundai намерена создать новое европейское подразделение с целью объединения глобального и мобильного брендов по подписке на машины Mocean Subscription и телематические сервисы Bluelink. Подразделение будет работать над будущей мобильностью автоиндустрии: от владения машинами сегодня до перехода на подписку в будущем, пишет портал.Введение подписки позволит Hyundai стать ближе к автовладельцам после продажи им машин, сообщили "Автоновости дня". Новая стратегия предполагает интеграцию в автомобили доступных по подписке функций с выходом за рамки сегодняшних примеров и дополнение старых марок Hyundai новыми опциями.Вельц не уточнил, на какие именно функции может распространиться подписка, но предположил, что возможно обновление программного обеспечения для аккумулятора, двигателя, камер и других датчиков датчиков, которое позволит достичь их большей производительности и функциональности, сообщил портал.
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авто, hyundai, платная подписка
Экономика, Авто, Hyundai, платная подписка
Владельцев автомобилей Hyundai предупредили о неприятном сюрпризе
"Автоновости дня": Hyundai введет платные подписки на некоторые функции машин
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ.
Автопроизводитель Hyundai намерен внедрить платную подписку на ряд функций своих машин, сообщил портал "Автоновости дня"
.
Отмечается, что нововведения позволят автовладельцам активировать за дополнительную плату различные опции, в том числе подогрев сидений.
Портал сообщил со ссылкой на слова главы Hyundai Connected Mobility Маркуса Вельца, что компания рассматривает внедрение системы Features-on-Demand, которая будет способствовать большей персонализации в машине. Он отметил, что Hyundai много лет беспокоилась только продаже большего числа автомобилей, но в настоящее время задумалась: "а что, если все, что мы делаем, это продаем только автомобили".
По данным авторов материала, Hyundai намерена создать новое европейское подразделение с целью объединения глобального и мобильного брендов по подписке на машины Mocean Subscription и телематические сервисы Bluelink. Подразделение будет работать над будущей мобильностью автоиндустрии: от владения машинами сегодня до перехода на подписку в будущем, пишет портал.
Введение подписки позволит Hyundai стать ближе к автовладельцам после продажи им машин, сообщили "Автоновости дня". Новая стратегия предполагает интеграцию в автомобили доступных по подписке функций с выходом за рамки сегодняшних примеров и дополнение старых марок Hyundai новыми опциями.
Вельц не уточнил, на какие именно функции может распространиться подписка, но предположил, что возможно обновление программного обеспечения для аккумулятора, двигателя, камер и других датчиков датчиков, которое позволит достичь их большей производительности и функциональности, сообщил портал.
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